Verdwijnen fysieke games langzaam uit de gamewereld, of is er nog toekomst voor games in de winkel? Een nieuwe vacature bij Microsoft geeft Xbox-fans reden om voorzichtig optimistisch te zijn.

Het bedrijf zoekt namelijk een Xbox Games Supply Strategist die zich onder meer gaat bezighouden met de distributie en verkoop van fysieke Xbox-games. Dat betekent echter niet automatisch dat de volgende Xbox-console ook een traditionele discdrive krijgt.

Microsoft zoekt specialist voor fysieke Xbox-games

De vacature verscheen op 14 oktober 2026 en richt zich op de wereldwijde distributie van fysieke Xbox-games. De nieuwe medewerker moet onder andere de voorraadplanning, leveringen en verkoop via verschillende winkelkanalen coördineren. Ook het plannen van releases en het beheren van de levenscyclus van fysieke games behoren tot de verantwoordelijkheden.

De functie laat zien dat fysieke games voorlopig nog onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van Xbox. Microsoft blijft immers aandacht besteden aan de logistiek en verkoop van fysieke uitgaven. Voor verzamelaars en gamers die hun games liever in de kast zetten dan uitsluitend digitaal aanschaffen, is dat voorzichtig positief nieuws.

Krijgt de volgende Xbox een discdrive?

De vacature zegt helaas niets concreets over de hardware van de volgende Xbox-generatie, die bekendstaat onder de codenaam Project Helix. Microsoft noemt fysieke games, maar bevestigt niet dat deze in de toekomst op traditionele discs verschijnen.

Het is daarom nog te vroeg om te concluderen dat Project Helix een ingebouwde discdrive krijgt. Het is mogelijk dat Microsoft fysieke games blijft aanbieden via bestaande consoles, terwijl het voor toekomstige hardware andere oplossingen onderzoekt. Vooralsnog is daarover echter niets officieel bevestigd.

Fysieke games blijven belangrijk voor verzamelaars

Ondanks de groei van digitale winkels en abonnementsdiensten zoals Xbox Game Pass, hebben fysieke games nog altijd voordelen. Spelers kunnen hun collectie uitstallen, gebruikte games kopen en verkopen en zijn niet uitsluitend afhankelijk van een digitale winkel of account om hun aankopen te beheren.

Microsoft heeft bovendien recent ingezet op extra mogelijkheden voor bezitters van fysieke Xbox-games. Met de Disc-to-Digital-functie kunnen spelers voor geschikte Xbox One- en Xbox Series X-games een digitale licentie claimen door hun disc op een compatibele console te gebruiken. Daarmee probeert Xbox de toegang tot bestaande gamebibliotheken flexibeler te maken. De functie geldt overigens niet voor iedere disc.

Voorlopig is er nog niets bevestigd

De vacature is een aanwijzing dat fysieke games nog steeds een rol spelen binnen Xbox, maar biedt geen zekerheid over de toekomst van discs. Microsoft heeft nog niet bevestigd of Project Helix een traditionele discdrive krijgt of dat er mogelijk een andere vorm van fysieke media wordt gebruikt.

Voorlopig lijkt het er dus op dat fysieke games nog niet volledig van het toneel verdwijnen. Hoe Microsoft dit de komende jaren gaat aanpakken, zal moeten blijken zodra er meer informatie beschikbaar komt over de volgende Xbox-generatie.