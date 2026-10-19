Wardogs haalt Season 3 naar voren na kritiek op Season 2

De lancering van Season 2 in Wardogs heeft niet helemaal uitgepakt zoals ontwikkelaar Bulkhead had gehoopt.

De update zorgde op 15 oktober voor een flinke stijging in het aantal spelers, maar de veranderingen aan de progressie en de seizoensreset vielen niet bij iedereen in goede aarde. De ontwikkelaar erkent inmiddels dat bepaalde keuzes verkeerd hebben uitgepakt en wil Season 3 daarom aanzienlijk eerder uitbrengen.

Season 2 zorgde voor onvrede

Season 2 moest spelers een frisse start bieden, maar volgens Bulkhead is dat doel niet bereikt. De ontwikkelaar experimenteerde met snellere progressie en aanpassingen aan de balans. Dat bleek niet de juiste keuze: sommige spelers bereikten binnen enkele dagen al uitrusting van het hoogste niveau, waaronder Tier 4-pantser en MBT’s.

Daardoor verloor de seizoensreset een deel van zijn betekenis. De verschillen in progressie en de balans tussen spelers zorgden bovendien voor kritiek vanuit de community.

Bulkhead erkent dat de aanpassingen niet goed hebben uitgepakt. Sommige onderdelen moeten opnieuw worden uitgebalanceerd, terwijl de ontwikkelaar andere veranderingen eerst verder wil bekijken.

Season 3 komt aanzienlijk eerder

De ontwikkelaar wil niet overhaast opnieuw de voortgang van spelers resetten. Een onmiddellijke reset zou volgens Bulkhead oneerlijk zijn tegenover spelers die al tijd hebben geïnvesteerd in Season 2.

In plaats daarvan wordt Season 3 aanzienlijk naar voren gehaald. Ook een deel van de nieuwe content moet eerder beschikbaar komen, zodat spelers alsnog een nieuwe start krijgen. Meer informatie over de plannen wordt verwacht in een ontwikkelaarsvideo die volgende week verschijnt.

Ontwikkelaar benadrukt het belang van Early Access

Bulkhead benadrukt dat dit soort problemen onderdeel kunnen zijn van de Early Access-periode. Door feedback van spelers te verzamelen, kan de studio ontdekken welke systemen goed werken en welke aanpassingen nodig zijn.

De situatie rond Season 2 laat zien hoe lastig het kan zijn om progressie, balans en een eerlijke speelervaring op elkaar af te stemmen. Met een vervroegde Season 3 wil de ontwikkelaar een nieuwe stap zetten en de kritiek vanuit de community meenemen in de verdere ontwikkeling van Wardogs.