Bulkhead heeft aangekondigd dat het derde seizoen van Wardogs op 12 november verschijnt.

De update introduceert onder meer een nieuwe map, meerdere mogelijkheden om uitrusting vrij te spelen en een alternatieve spelmodus. Na de problemen rondom Season 2, waarbij de ontwikkelaar toegaf dat de aangepaste progressie de verkeerde keuze was, moet het nieuwe seizoen voor een frisse start zorgen.

Eerder berichtten we al dat Bulkhead besloot Season 3 naar voren te halen na de kritiek op het tweede seizoen. De ontwikkelaar gaf destijds toe dat de snellere progressie niet goed had uitgepakt. Sommige spelers wisten binnen enkele dagen al toegang te krijgen tot eindspeluitrusting, waaronder Tier 4-pantser en Main Battle Tanks. Hierdoor verloor de seizoensreset een groot deel van zijn betekenis.

In plaats van opnieuw een tussentijdse reset door te voeren, besloot Bulkhead de komst van Season 3 aanzienlijk te vervroegen. Inmiddels heeft de studio meer informatie gedeeld over de veranderingen die spelers kunnen verwachten.

Nieuwe map en aangepaste progressie

Na een tegenvallend tweede seizoen wil ontwikkelaar Bulkhead met Season 3 het vertrouwen van spelers terugwinnen. De studio heeft geluisterd naar de feedback vanuit de community en komt met verschillende aanpassingen aan de progressie en spelervaring.

Een van de belangrijkste toevoegingen is de nieuwe map Sabatulo. Deze stedelijke omgeving richt zich op close-quarters combat, met smalle gangen, nauwe doorgangen en korte gevechtsafstanden. Alle spelers beginnen tegelijkertijd aan deze nieuwe omgeving, waardoor iedereen de map opnieuw moet leren kennen.

Meer vrijheid bij het vrijspelen van uitrusting

Ook het progressiesysteem krijgt een belangrijke aanpassing. Met de introductie van multi-track unlocks kunnen bepaalde voorwerpen via meerdere progressietrajecten worden vrijgespeeld. Hierdoor zijn spelers minder afhankelijk van specifieke rollen om de gewenste uitrusting te bemachtigen.

Daarnaast introduceert Bulkhead Limited Servers. Deze aangepaste spelservers beperken onder meer de beschikbare wapens, munitie, pantserklassen en voertuigen. De modus moet spelers een alternatieve, meer beperkte vorm van de grootschalige gevechten bieden. Ervaring en in-game geld die hier worden verdiend, blijven ook beschikbaar in de reguliere spelmodus.

Langere seizoenen en verbeterde anti-cheat

Bulkhead heeft ook besloten om de seizoenen voortaan ongeveer drie maanden te laten duren. Daarmee wil de studio spelers meer tijd geven om progressie te boeken en de volgende grote updates beter voorbereiden.

Ook de aanpak van valsspelers krijgt extra aandacht. De ontwikkelaar meldt dat er inmiddels 185.000 accounts zijn verbannen na een analyse van 187 miljoen speeluren. De anti-cheatmaatregelen worden verder uitgebreid om de speelervaring eerlijker te maken.

Wardogs Season 3 verschijnt op 12 november via Steam. De volledige patchnotes worden voorafgaand aan de release verwacht.