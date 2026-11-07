Een op de drie overgenomen gamestudio’s is inmiddels gesloten

Een grootschalig onderzoek naar overnames in de game-industrie laat een opvallend beeld zien.

Van de gamestudio’s die sinds 2000 door grotere bedrijven zijn overgenomen, is ongeveer een derde inmiddels gesloten. Bijna 61 procent kreeg bovendien te maken met een achteruitgang of sluiting.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Sebastian Cardoso, een voormalig medewerker van onder meer Riot Games, Crytek en Electronic Arts. Hij onderzocht gedurende enkele maanden de ontwikkelingen bij 303 overgenomen pc- en consoleontwikkelaars. Daarbij keek hij onder andere naar de ontwikkeling van studio’s, het behoud van hun zelfstandigheid en de gevolgen van een overname.

Van de 283 ontwikkelstudio’s in de belangrijkste dataset zijn er inmiddels 93 volledig gesloten. Dat komt neer op ongeveer 33 procent. Daarnaast werden 79 studio’s als achteruitgegaan beoordeeld. Slechts 71 ontwikkelaars wisten hun oorspronkelijke productieniveau en organisatorische zelfstandigheid te behouden.

De ene uitgever is de andere niet

Een van de opvallendste conclusies uit het onderzoek is dat de identiteit van de overnemende partij een belangrijke rol speelt. Zo hebben alle zeventien onderzochte overnameperiodes onder Activision Blizzard uiteindelijk geleid tot een achteruitgang of sluiting van de betreffende studio’s.

Ook Microsoft en Sony komen niet ongeschonden uit het onderzoek. Bij Microsoft eindigde 63 procent van de onderzochte overnameperiodes in achteruitgang of sluiting. Bij Sony ligt dat percentage op 58 procent. Voor Electronic Arts bedraagt dit 83 procent.

Nintendo vormt een opvallende uitzondering. Het Japanse bedrijf heeft in de afgelopen 24 jaar zes studio’s overgenomen, maar geen daarvan gesloten. Ook bedrijven als Kadokawa en Krafton hebben volgens het onderzoek geen van hun overgenomen studio’s gesloten.

Vooral de afgelopen jaren gaat het mis

De cijfers laten ook zien dat het aantal studio­sluitingen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Tussen 2019 en 2022 werd slechts één overgenomen studio gesloten. Sinds 2023 zijn dat er volgens het onderzoek 33.

De cijfers passen bij de onrust die de game-industrie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Verschillende grote uitgevers hebben hun organisaties gereorganiseerd, ontwikkelteams geschrapt en complete studio’s gesloten.

Cardoso benadrukt dat ook de manier waarop bedrijven met hun overgenomen studio’s omgaan belangrijk is. Sommige uitgevers willen vooral bestaande franchises uitbreiden, terwijl andere bedrijven de kennis en zelfstandigheid van een ontwikkelteam willen behouden.

Het volledige onderzoek en de gebruikte gegevens zijn terug te vinden via Game Studio Unlocked. Ook onze collega’s van Insider Gaming hebben de opvallende cijfers uitgelicht.