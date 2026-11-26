Nintendo heeft aangekondigd dat Xenoblade Chronicles 3 een speciale Nintendo Switch 2 Edition krijgt. De vernieuwde versie van de RPG verschijnt op 3 december 2026 en brengt verschillende technische verbeteringen en nieuwe content met zich mee.

In Xenoblade Chronicles 3 reizen spelers samen met Noah en Mio, afkomstig uit de rivaliserende naties Keves en Agnus. In een door oorlog verscheurde wereld raken de twee verwikkeld in een avontuur waarin een duister geheim centraal staat.

Verbeterde prestaties en nieuwe content

De Nintendo Switch 2 Edition moet de oorspronkelijke ervaring naar een hoger niveau tillen. Zo kunnen spelers rekenen op een verbeterde resolutie van 4K in de tv-stijl en Full HD in de handheldmodus. Daarnaast draait de game met een framerate van 60 fps.

Ook de dialogen zijn opnieuw ingesproken. Daarmee krijgen spelers een vernieuwde kijk op het verhaal en de personages.

Een belangrijke toevoeging is de nieuwe spelstand Heroes’ Vault. Hierin kunnen spelers hun vaardigheden testen door zoveel mogelijk vijanden te verslaan. Naarmate er meer tegenstanders worden verslagen, loopt een meter op. De verzamelde energie kan vervolgens worden gebruikt om vaardigheden te versterken en nieuwe bondgenoten te verkrijgen.

Aan het einde van iedere missie wacht bovendien een machtige vijand. Spelers zullen dus goed moeten nadenken over hun keuzes om de eindbaas te kunnen verslaan.

Maak kennis met heldin Shimmer

Naast de nieuwe spelstand introduceert de Nintendo Switch 2 Edition ook een nieuwe mythische heldin: Shimmer.

Shimmer is een snelle Attacker die vijanden met een reeks razendsnelle aanvallen onder druk zet. Haar bijzondere vaardigheid Foresight stelt haar bovendien in staat om de toekomst te zien.

Upgrade beschikbaar voor bestaande spelers

Wie Xenoblade Chronicles 3 al bezit voor de oorspronkelijke Nintendo Switch, hoeft de game niet opnieuw aan te schaffen. Er komt namelijk een afzonderlijk upgradepakket beschikbaar waarmee spelers toegang krijgen tot de verbeteringen en extra content van de Nintendo Switch 2 Edition.

Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 3 december 2026, exclusief voor Nintendo Switch 2.