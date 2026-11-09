‘Hey! Listen!’ De originele stem van Navi is terug in Ocarina of Time-remake

Goed nieuws voor fans van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De oorspronkelijke Japanse stem van Navi keert terug in de remake voor de Nintendo Switch 2.

Het gaat om stemactrice Kaori Mizuhashi, die het bekende elfje ook in de Nintendo 64-versie uit 1998 van een stem voorzag. De terugkeer kwam bovendien op een bijzondere manier tot stand: Nintendo ontdekte pas na de audities dat het opnieuw dezelfde stemactrice had geselecteerd.

Nintendo herkende de originele stem niet

In een nieuw interview in de Ask the Developer-reeks van Nintendo vertellen ontwikkelaars meer over de totstandkoming van de remake. Daarbij kwam ook de nieuwe stemmencast ter sprake.

Omdat Nintendo de personages zo herkenbaar mogelijk wilde houden, besloot het bedrijf blinde audities te organiseren. De namen van de Japanse stemacteurs werden daarbij bewust verborgen. De ontwikkelaars konden zich daardoor volledig richten op stemmen die het geluid en gevoel van het origineel wisten te benaderen.

Dat leverde een bijzondere verrassing op. Volgens producent Eiji Aonuma bleek een van de geselecteerde stemacteurs namelijk hetzelfde personage al in de oorspronkelijke Nintendo 64-versie te hebben ingesproken. Het ontwikkelingsteam had dat tijdens de audities niet door.

De Japanse stemmencast bevestigt dat Kaori Mizuhashi opnieuw de rol van Navi op zich neemt. Daarmee keert een van de herkenbaarste stemmen uit Ocarina of Time na 28 jaar terug.

Ook andere stemmen krijgen een nieuw jasje

De remake bevat volledig ingesproken tussenfilmpjes, waarmee Nintendo de personages meer persoonlijkheid wil geven. Tegelijkertijd wilde het ontwikkelingsteam voorkomen dat de herkenbare geluiden uit het origineel verloren zouden gaan.

Dat gold in het bijzonder voor Navi. Haar bekende ‘Hey!’ en ‘Listen!’ zijn inmiddels uitgegroeid tot iconische uitspraken binnen de gamewereld. Zelfs mensen die Ocarina of Time nooit hebben gespeeld, herkennen de uitspraken van het kleine elfje.

Overigens geldt de terugkeer van Mizuhashi specifiek voor de Japanse versie. De Engelstalige versie krijgt met Lisa Reimold een andere stem voor Navi.

De ontwikkelaars lijken er in ieder geval alles aan te hebben gedaan om de herkenbare geluiden van het origineel te behouden. Of spelers na 28 jaar opnieuw even vaak ‘Hey!’ en ‘Listen!’ te horen krijgen, valt nog te bezien.