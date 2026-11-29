Het was een week waarin één game vrijwel alle aandacht opeiste: GTA 6. Van opvallende verkoopcijfers en nieuwe details over het verhaal tot technische problemen op consoles.

Ook bij CD Projekt RED was er genoeg te melden over The Witcher 4 en Cyberpunk 2. Daarnaast gloort er misschien hoop voor fans van Banjo-Kazooie. Dit is het belangrijkste gamingnieuws van de afgelopen week!

GTA 6 zorgt voor zorgen na meldingen van rokende PS5-consoles

Verschillende meldingen over rokende PlayStation 5-consoles en crashes zorgen voor de nodige onrust rondom GTA 6. Zo kregen onder meer streamers xQc en IShowSpeed te maken met problemen. Of de game daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de defecten, is overigens nog niet bewezen.

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Rockstar brengt GTA 6-update uit voor crashes en missieproblemen

Rockstar heeft inmiddels een nieuwe update uitgebracht voor GTA 6. Daarmee worden verschillende technische problemen aangepakt, waaronder crashes, foutieve weersveranderingen en missies die niet altijd goed werden geactiveerd. Ook enkele gameplayproblemen zijn opgelost.

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GTA 6 telt vijf hoofdstukken en bijna 100 hoofdmissies

Wie zich afvraagt hoeveel avontuur er in GTA 6 te beleven valt, krijgt mogelijk alvast een antwoord. Het verhaal zou bestaan uit vijf hoofdstukken met in totaal bijna honderd hoofdmissies. Daarmee lijkt Rockstar opnieuw een behoorlijk omvangrijk avontuur neer te zetten.

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GTA 6 breekt verkooprecords met fysieke editie zonder disc

Een fysieke game zonder fysieke disc: het blijft een opmerkelijke keuze van Rockstar en Take-Two. Toch lijkt het gamers weinig uit te maken. De fysieke editie van GTA 6 heeft in Europa indrukwekkende verkoopcijfers neergezet en is in het Verenigd Koninkrijk zelfs de grootste fysieke gamelancering sinds 2019.

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Cyberpunk 2-ontwikkelaar grapt over annulering na spelen van GTA 6

Zelfs bij CD Projekt RED maakt GTA 6 indruk. Creative director Igor Sarzyński was zo onder de indruk van Rockstars nieuwste game dat hij voor de grap aankondigde Cyberpunk 2 te annuleren. Gelukkig was dat niet serieus bedoeld. Volgens Sarzyński krijgt het vervolg juist een eigen identiteit en hoeft het niet dezelfde richting als GTA 6 op te gaan.

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Bijna de helft van CD Projekt RED werkt aan The Witcher 4

The Witcher 4 is momenteel het grootste project van CD Projekt RED. Maar liefst 513 ontwikkelaars werken aan het nieuwe avontuur met Ciri in de hoofdrol. Dat is bijna de helft van alle medewerkers die aan de verschillende projecten van de studio zijn toegewezen. Ook Cyberpunk 2 krijgt steeds meer ontwikkelaars.

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The Witcher 4 laat spelers de wereld door de ogen van een emotionelere Ciri beleven

Met Ciri als hoofdpersonage krijgt The Witcher 4 een andere insteek dan de eerdere games. Waar Geralt doorgaans rustig en beheerst reageert, laat Ciri haar emoties veel duidelijker zien. Volgens CD Projekt RED heeft dat ook invloed op de manier waarop het verhaal en de keuzes van spelers worden vormgegeven.

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GamingNation moment van de week

Activision noemt Banjo-Kazooie als eigen franchise en wakkert comebackgeruchten aan

Zou Banjo-Kazooie dan eindelijk terugkeren? In een nieuwe vacature noemt Activision de geliefde platformserie als een van de franchises binnen het bedrijf. Dat is opvallend, want de laatste volledig nieuwe game verscheen alweer in 2008. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar de vermelding zorgt opnieuw voor hoop bij fans. En eerlijk is eerlijk: het wordt wel weer eens tijd!

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Overig nieuws

Ubisoft verdedigt AAAA-uitspraak over Skull & Bones in rechtszaak

Ubisoft moet zich in een rechtszaak verdedigen over de marketing van Skull & Bones. Daarbij komt ook de veelbesproken uitspraak van CEO Yves Guillemot over de game als eerste ‘quadruple-A-game’ opnieuw ter sprake. Volgens Ubisoft was die omschrijving vooral marketingoverdrijving en geen concrete belofte over de kwaliteit van de game.

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Rockstar zou film- en televisierechten van Red Dead Redemption willen verkopen

Een film of televisieserie gebaseerd op Red Dead Redemption? Volgens een nieuw rapport zou Rockstar openstaan voor het verkopen van de verfilmingsrechten. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan: naar verluidt zou de studio minimaal 100 miljoen dollar hebben genoemd. Opvallend genoeg lijkt Rockstar weinig interesse te hebben in een verfilming van GTA.

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God of War-serie verwelkomt bekende stemactrice terug als Faye

Deborah Ann Woll krijgt een rol in de live-actionserie van God of War. De actrice, die eerder al haar stem verleende aan Faye in God of War Ragnarök, zal het personage nu ook op het scherm vertolken. Ze voegt zich bij een cast met onder anderen Dave Bautista als Kratos en Callum Vinson als Atreus.

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Voormalig Dragon Age-producent legt uit hoe EA BioWare jarenlang onder druk zette

Voormalig BioWare-producent Mark Darrah heeft teruggeblikt op de moeizame relatie tussen de studio en moederbedrijf EA. Volgens hem moest BioWare regelmatig keuzes maken die vooral waren ingegeven door financiële doelstellingen. Een opvallend voorbeeld is Dragon Age 2, dat in slechts veertien maanden werd ontwikkeld om een financieel gat op te vullen.

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Releases volgende week

Ook in de eerste week van december verschijnen er weer verschillende games. Van een nieuwe editie van Xenoblade Chronicles 3 tot de terugkeer van Rayman en de volgende grote release binnen de Warhammer 40,000-franchise. Dit zijn de belangrijkste releases:

1 december – Hela: Of Mice & Magic (pc, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2)

(pc, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2) 2 december – The Ascent: Ultimate Edition (Nintendo Switch 2)

(Nintendo Switch 2) 3 december – Dragon Quest Monsters: The Withered World (pc, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en Switch 2)

(pc, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en Switch 2) 3 december – Rayman Legends Retold (pc, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2)

(pc, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2) 3 december – Warhammer 40,000: Dawn of War IV (pc)

(pc) 3 december – Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)

(Nintendo Switch 2) 4 december – Monster Hunter Wilds (Nintendo Switch 2)

Daarmee sluiten we het weekoverzicht weer af!

Wat staat er bij jullie dit weekend op het programma? Gaan jullie verder met een van de grote releases of duiken jullie in een andere game? Laat het ons weten in de reacties en geniet van het weekend!