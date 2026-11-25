CD Projekt Red heeft bekendgemaakt hoeveel ontwikkelaars momenteel aan de verschillende projecten van de studio werken. Daaruit blijkt dat The Witcher 4 nog altijd veruit het grootste project is.

Maar liefst 513 ontwikkelaars werken aan het nieuwe avontuur met Ciri in de hoofdrol. Volgens de meest recente projectverdeling van CD Projekt Red waren er op 31 oktober 2026 in totaal 1.051 ontwikkelaars toegewezen aan de verschillende projecten en ondersteunende diensten. Daarmee neemt The Witcher 4 bijna 49 procent van de totale projectbezetting voor zijn rekening.

Update on current project allocation https://t.co/f3oFm7tCZf — CD PROJEKT RED IR (@CDPROJEKTRED_IR) November 24, 2026

Cyberpunk 2 krijgt steeds meer ontwikkelaars

Hoewel The Witcher 4 de meeste aandacht krijgt, wordt ook Cyberpunk 2 steeds groter. Het aantal ontwikkelaars dat aan het vervolg op Cyberpunk 2077 werkt, is gestegen van 184 in juli naar 199 in oktober.

CD Projekt Red verwacht dat dit team de komende periode verder groeit. Daarmee laat de studio zien dat ook de toekomst van de Cyberpunk-franchise een belangrijke prioriteit blijft.

Bij andere projecten zijn juist enkele verschuivingen zichtbaar. Project Sirius, dat zich eveneens binnen het Witcher-universum afspeelt, ging van 84 naar 60 ontwikkelaars. Project Hadar, de nieuwe franchise van de studio, groeide licht van 33 naar 34 ontwikkelaars.

The Witcher 4 blijft de belangrijkste ontwikkeling

De cijfers laten zien hoeveel capaciteit CD Projekt Red momenteel inzet voor The Witcher 4. Hoewel het team tussen juli en oktober met zes ontwikkelaars is gekrompen, blijft het project met afstand de grootste productie van de studio.

De ontwikkeling van het nieuwe avontuur met Ciri verloopt ondertussen volgens de ambities van CD Projekt Red. De studio mikt momenteel op een release in 2028.

De cijfers sluiten aan bij de recente berichten over de toekomst van de game. Zo werd eerder bekend dat Sony en CD Projekt Red een samenwerking zijn aangegaan rondom de marketing van The Witcher 4. Ook de sterke financiële resultaten van de studio laten zien dat er volop wordt geïnvesteerd in de volgende generatie games.

Met meer dan vijfhonderd ontwikkelaars op één project heeft CD Projekt Red in ieder geval duidelijk gemaakt waar momenteel de grootste prioriteit ligt. De verwachtingen voor het volgende hoofdstuk in het Witcher-universum zijn daarmee behoorlijk hoog.