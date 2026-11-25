CD Projekt Red heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Sony Interactive Entertainment. De overeenkomst heeft onder meer betrekking op de marketingcampagne van The Witcher 4.

Daarmee krijgt Sony een belangrijke rol bij de promotie van een van de meest geanticipeerde RPG’s van de komende jaren.

De samenwerking werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van CD Projekt Red. Financieel directeur Piotr Nielubowicz bevestigde dat beide bedrijven nieuwe overeenkomsten hebben gesloten. Deze hebben betrekking op de aanwezigheid van games van CD Projekt Red op PlayStation en PlayStation Plus, maar ook op de toekomstige marketingcampagne van The Witcher 4.

Sony krijgt mogelijk vergelijkbare rol als bij GTA 6

De samenwerking doet denken aan de marketingdeal tussen Sony en Rockstar Games rondom Grand Theft Auto 6. Daarbij kreeg de PlayStation 5 veel aandacht in de promotiecampagne van de game. Sony benadrukte onder meer de mogelijkheden van de DualSense-controller en positioneerde de console als een belangrijke manier om GTA 6 te ervaren.

Of Sony een vergelijkbare aanpak voor The Witcher 4 gaat hanteren, is nog niet bekend. De exacte afspraken tussen beide bedrijven zijn namelijk niet openbaar gemaakt.

De samenwerking betekent overigens niet dat The Witcher 4 exclusief voor PlayStation verschijnt. De game is ook in ontwikkeling voor andere platforms, waaronder pc en Xbox Series X|S.

The Witcher 4 staat gepland voor 2028

CD Projekt Red werkt ondertussen volop aan de nieuwe Witcher-saga, waarin Ciri de hoofdrol speelt. De ontwikkelaar wil met het nieuwe avontuur een flinke stap zetten ten opzichte van The Witcher 3: Wild Hunt.

Zoals we eerder al bespraken, krijgt Ciri daarbij een eigen karakter en persoonlijkheid. Haar emotionele betrokkenheid en manier waarop ze situaties benadert, moeten zorgen voor een andere ervaring dan de avonturen van Geralt.

The Witcher 4 staat momenteel gepland voor een release in 2028. Wanneer de samenwerking met Sony zichtbaar wordt in de eerste grote marketingcampagnes, is nog niet bekend.