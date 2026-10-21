CD Projekt RED heeft de volledige patchnotes van update 2.5 voor Cyberpunk 2077 onthuld. De gratis update, die ook bekendstaat als de Edgerunners 2 Update, introduceert onder meer nieuwe missies, extra aanpassingsmogelijkheden, een nieuwe gevechtsstijl en ondersteuning voor mods op meerdere platforms.

De update verschijnt op 22 oktober voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Mac via Steam, GOG en de Epic Games Store. De Nintendo Switch 2-versie volgt enkele dagen later.

Cyberpunk 2077 krijgt nieuwe content uit Edgerunners

Een belangrijk onderdeel van update 2.5 is de nieuwe zijmissie Clampdown, die zich afspeelt vóór de gebeurtenissen van Cyberpunk: Edgerunners 2. Spelers kunnen tijdens deze missie een uitrustingsset van vijf onderdelen vrijspelen die gebaseerd is op het personage King.

Daarnaast wordt de radiozender HKGN 102.0 FM toegevoegd, met muziek uit de Cyberpunk: Edgerunners-serie. Ook verschijnen er nieuwe kledingcollecties in Night City en krijgt V toegang tot verschillende kapsels die voorheen alleen door bepaalde personages werden gebruikt.

Dual-wielding maakt zijn debuut

Spelers kunnen zich met update 2.5 op een nieuwe manier in gevechten mengen. Dankzij de nieuwe Double Trouble-perk in de Cool-skillboom kan V voortaan twee Power-pistolen of -revolvers tegelijk gebruiken. Vier aanvullende perks ondersteunen deze nieuwe speelstijl.

Ook de mogelijkheden om V aan te passen worden uitgebreid. Spelers kunnen bij vijf verschillende Glamdocs het uiterlijk van hun cyberware voor de handen aanpassen. Dit geldt voor onder meer de Mantis Blades, Gorilla Arms, Monowire en Projectile Launch System. Iedere Glamdoc heeft een eigen aanbod aan skins en aanpasbare kleuren.

Nieuwe missies en verzamelobjecten

Naast de content rond Edgerunners 2 introduceert update 2.5 de zijmissie Welcome to Paradise. Tijdens deze missie ontdekken spelers een mysterie terwijl ze Night City verkennen tijdens een rondleiding met commentaar van Richard Night. De missie wordt beschikbaar nadat spelers The Heist hebben voltooid en Street Cred-niveau 15 hebben bereikt.

Ook kunnen spelers op zoek naar twaalf nieuwe Minor Arcana-tarotkaarten. Deze kaarten maken deel uit van een uitbreiding op de bestaande missie Fool on the Hill. Wie de volledige verzameling weet te vinden, ontvangt een speciale beloning.

De fotomodus wordt eveneens uitgebreid met nieuwe poses en kaders die zijn geïnspireerd op de Cyberpunk Trading Card Game.

Modondersteuning voor consoles en pc

Een opvallende toevoeging is de introductie van cross-platform modondersteuning via mod.io. Spelers kunnen vanuit het gamemenu een selectie door de community gemaakte mods bekijken en installeren. De functie is beschikbaar op pc, Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro en Xbox Series X|S. Het aanbod wordt in de loop van de tijd verder uitgebreid.

Er is wel een aandachtspunt voor consolespelers: prestaties en trofeeën kunnen niet worden verdiend wanneer je op een console met een savebestand speelt waarin mods zijn gebruikt. Dergelijke opgeslagen spellen krijgen daarom een apart pictogram in het laadmenu.

Verbeteringen aan de gameplay en prestaties

Naast de nieuwe content brengt update 2.5 verschillende verbeteringen met zich mee. Zo kunnen spelers op consoles voortaan het gezichtsveld aanpassen met een FOV-schuifregelaar. Ook worden opgeslagen spellen overzichtelijker gegroepeerd per speelsessie en krijgen de opslagplaatsen in appartementen en voertuigen filters voor voorwerpen.

Op technisch gebied introduceert de update ondersteuning voor DLSS 4.5, inclusief verbeterde Multi Frame Generation-mogelijkheden. Verder zijn er optimalisaties voor raytracing en de PlayStation 5 Pro, verbeteringen aan HDR-weergave en een schakelaar voor AMD FSR Anti-Lag 2.

De update bevat bovendien verschillende bugfixes. Zo wordt een probleem op de Nintendo Switch 2 aangepakt waarbij het opslaan van een spel kon mislukken vanwege onvoldoende ruimte. Ook worden problemen met HDR-instellingen op de PlayStation 5, bepaalde besturingsinstellingen en de voortgang van een specifieke missie opgelost.

Wanneer verschijnt Cyberpunk 2077 Update 2.5?

Cyberpunk 2077 Update 2.5 verschijnt op donderdag 22 oktober 2026 voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Mac via Steam, GOG en de Epic Games Store. Spelers op de Nintendo Switch 2 en gebruikers van de Mac App Store-versie moeten nog enkele dagen langer wachten.

Met de Edgerunners 2 Update krijgt Night City er dus niet alleen nieuwe cosmetische opties bij, maar ook extra missies, een nieuwe gevechtsstijl en modondersteuning op meerdere platforms.