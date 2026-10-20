Night City is nog lang niet klaar met ons. CD Projekt Red heeft een nieuwe update voor Cyberpunk 2077 aangekondigd. Update 2.5 verschijnt op 22 oktober en brengt nieuwe functies naar de futuristische RPG.

De aankondiging valt samen met de première van Cyberpunk: Edgerunners 2 op Netflix, waarvan alle tien afleveringen inmiddels beschikbaar zijn.

Cyberpunk 2077 krijgt gratis update 2.5

De nieuwe update, die de naam Edgerunners 2 Update draagt, moet spelers opnieuw naar Night City lokken. CD Projekt RED heeft alvast enkele nieuwe mogelijkheden onthuld, waaronder uitgebreidere aanpassingen voor cyberware en een nieuwe speelstijl waarbij spelers twee wapens tegelijk kunnen gebruiken.

Vooral die laatste toevoeging kan interessant zijn voor spelers die hun personage graag op een andere manier samenstellen. Hoe uitgebreid de nieuwe mogelijkheden precies worden en welke andere functies er op de planning staan, is nog niet bekendgemaakt.

Op woensdag 21 oktober organiseert CD Projekt RED een nieuwe aflevering van REDstreams. Tijdens deze uitzending krijgen spelers een uitgebreidere blik op de update. Ook de officiële patchnotes worden dan gepubliceerd.

Update 2.5 verschijnt op 22 oktober voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie volgt op een later moment.

Cyberpunk: Edgerunners 2 is nu te bekijken op Netflix

De update verschijnt niet toevallig deze week. Op 20 oktober is ook Cyberpunk: Edgerunners 2 in première gegaan op Netflix. De nieuwe animatieserie is gemaakt door CD Projekt Red in samenwerking met de Japanse animatiestudio TRIGGER.

Het tweede seizoen bestaat uit tien afleveringen en vertelt een zelfstandig verhaal in het universum van Cyberpunk 2077. Kijkers maken kennis met een nieuwe groep personages die hun eigen weg proberen te vinden in het gewelddadige Night City. Wraak, verlossing en de gevolgen van het leven in een meedogenloze stad staan daarbij centraal.

De oorspronkelijke Cyberpunk: Edgerunners verscheen in 2022 en groeide uit tot een populaire uitbreiding van het universum. De serie bracht destijds ook opnieuw aandacht naar de game, die na een moeizame lancering een lange periode van verbeteringen en uitbreidingen doormaakte.

Wanneer verschijnt update 2.5?

Spelers hoeven niet lang meer te wachten. CD Projekt Red onthult op 21 oktober meer details tijdens REDstreams, waarna de update een dag later verschijnt. Welke nieuwe content precies wordt toegevoegd, moet tijdens de presentatie duidelijk worden.

Met de combinatie van een nieuwe animatieserie en een gratis update heeft CD Projekt RED in ieder geval een goede reden om spelers opnieuw naar Night City te laten terugkeren.

Cyberpunk 2077 Update 2.5 verschijnt op 22 oktober 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Cyberpunk: Edgerunners 2 is nu exclusief te bekijken op Netflix.