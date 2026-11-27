De ontslaggolf in de game-industrie blijft aanhouden. Dit keer is het de Japanse ontwikkelaar en uitgever Marvelous die een reorganisatie aankondigt.

Het bedrijf achter onder andere Story of Seasons en Rune Factory wil de personeelsbezetting van zijn console- en pc-divisie met ongeveer 65 medewerkers verminderen.

Marvelous heeft hiervoor een vrijwillige vertrekregeling aangekondigd. Medewerkers die onder de regeling vallen, kunnen tussen 14 december 2026 en 8 januari 2027 een aanvraag indienen. Het vertrek staat gepland voor uiterlijk 31 maart 2027. Deelnemers ontvangen een speciale vertrekvergoeding en kunnen daarnaast gebruikmaken van ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan.

Meer ontwikkelwerk uitbesteden

De reorganisatie maakt deel uit van een grotere verandering binnen Marvelous. Het bedrijf wil vaker samenwerken met externe ontwikkelstudio’s en tegelijkertijd een deel van de ontwikkeling in eigen huis houden.

Volgens Marvelous worden games steeds groter en nemen de ontwikkelcycli toe. Hierdoor wil de uitgever zijn ontwikkelstructuur flexibeler maken en de personeelsbezetting beter afstemmen op toekomstige projecten.

Marvelous benadrukt dat console- en pc-games een belangrijk onderdeel van het bedrijf blijven. De uitgever wil zich blijven richten op games die aansluiten bij zijn sterke punten en werkt ondertussen aan de ontwikkeling van nieuwe titels.

Of de reorganisatie gevolgen heeft voor specifieke toekomstige games, zoals Story of Seasons of Rune Factory, is op dit moment niet bekend.