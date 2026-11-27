Team Cherry organiseert op vrijdag 27 november een speciale presentatie onder de naam Cherry Time! Tijdens de uitzending krijgen we nieuwe informatie over Hollow Knight: Silksong en de aankomende uitbreiding Sea of Sorrow. Daarnaast belooft de ontwikkelaar nog enkele andere aankondigingen.
Krijgen we eindelijk een releasedatum voor de gratis uitbreiding? Of heeft Team Cherry nog andere verrassingen achter de hand? Volg de presentatie hieronder live via GamingNation!
Bekijk Cherry Time! live
Presentatie: Cherry Time!
Datum: Vrijdag 27 november 2026
Starttijd: 16:00 uur Nederlandse tijd
Ontwikkelaar: Team Cherry