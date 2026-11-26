Rockstar Games heeft opnieuw bewezen dat de populariteit van Grand Theft Auto 6 nauwelijks grenzen kent. Ondanks de opvallende keuze om de fysieke editie zonder game-disc uit te brengen, heeft GTA 6 in Europa indrukwekkende verkooprecords gevestigd.

Volgens cijfers van The Game Business bracht de fysieke release in het Verenigd Koninkrijk in de eerste drie dagen maar liefst 32 miljoen pond op. Daarmee is het de grootste fysieke gamelancering sinds 2019. Ook in Spanje en Frankrijk werden bijzondere resultaten geboekt. In Spanje zou het zelfs gaan om de succesvolste fysieke gamerelease ooit, terwijl in Frankrijk één miljoen fysieke exemplaren over de toonbank gingen.

Fysiek kopen zonder fysieke game

De beslissing van Rockstar Games en uitgever Take-Two om GTA 6 zonder disc uit te brengen, kon rekenen op de nodige kritiek. Kopers van de fysieke editie ontvangen namelijk alleen een downloadcode in de verpakking.

Toch lijken gamers zich daar weinig van aan te trekken. De verkoopcijfers laten zien dat de vraag naar een fysieke verpakking rondom een grote release nog altijd aanzienlijk kan zijn, zelfs wanneer de daadwerkelijke game volledig digitaal wordt geleverd.

Het succes is bovendien interessant voor de toekomst van fysieke games. Uitgevers en consolefabrikanten zetten steeds nadrukkelijker in op digitale distributie, maar GTA 6 laat zien dat fysieke edities nog altijd een belangrijke markt vertegenwoordigen.

GTA 6 breekt overigens sowieso alle records die er maar zijn. In de eerste 24 uur haalde de game namelijk een duizelingwekkende omzet van 3,79 miljard dollar op!