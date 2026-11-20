Rockstar Games heeft bekendgemaakt dat GTA 6 tijdens de eerste 24 uur maar liefst 3,79 miljard dollar heeft opgebracht. Daarmee is de nieuwste Grand Theft Auto volgens de ontwikkelaar de grootste entertainmentlancering ooit. De officiële cijfers liggen bovendien aanzienlijk hoger dan eerdere schattingen.

Eerder kwam marktonderzoeksbureau Sensor Tower met een schatting van ongeveer 2,36 miljard dollar aan opbrengsten tijdens de eerste dag. Volgens diezelfde schatting waren er circa 24,58 miljoen exemplaren verkocht. Rockstar Games komt nu echter met aanzienlijk hogere cijfers.

Rockstar overtreft eerdere schattingen

Met een opbrengst van 3,79 miljard dollar ligt het officiële bedrag ongeveer 1,43 miljard dollar boven de eerdere schatting van Sensor Tower. Dat is een behoorlijk verschil en laat zien hoe moeilijk het is om de enorme belangstelling voor GTA 6 vooraf in te schatten.

Rockstar bevestigt hiermee dat de game een uitzonderlijk succesvolle lancering heeft gehad. De ontwikkelaar spreekt zelfs van de grootste entertainmentlancering in de geschiedenis.

GTA 6 verbreekt record na record

Ook voorganger GTA 5 kende in 2013 een indrukwekkende lancering. De game bracht destijds tijdens de eerste 24 uur ongeveer 815 miljoen dollar op.

Met de nieuwe cijfers laat GTA 6 zijn voorganger ruimschoots achter zich. De opbrengst tijdens de eerste dag is meer dan vier keer zo hoog als die van GTA 5.

De komende maanden zal moeten blijken hoe ver de verkoopcijfers van GTA 6 nog kunnen oplopen. Met de enorme belangstelling voor de game lijkt Rockstar in ieder geval een bijzonder succesvolle toekomst tegemoet te gaan.

Bron: Take-Two Interactive (uitgever van Rockstar Games)