Rockstar Games heeft voor de ontwikkeling van Jason en Lucia in GTA 6 inspiratie gehaald uit verschillende bekende films. De ontwikkelaars keken onder meer naar Bonnie and Clyde, True Romance en Pulp Fiction om de relatie tussen de twee hoofdpersonages vorm te geven.

In een interview vertelt Rupert Humphries, senior vice president of narrative bij Rockstar Games, dat het team verschillende films heeft bekeken om te bepalen hoe Jason en Lucia zich tegenover elkaar zouden gedragen. Daarbij ging het niet alleen om hun criminele activiteiten, maar vooral om de dynamiek tussen de twee personages.

Van Bonnie and Clyde tot Pulp Fiction

Een van de films die als inspiratie diende, is Bonnie and Clyde uit 1967. De film vertelt het verhaal van het beruchte criminele duo en vormt daarmee een opvallende vergelijking met Jason en Lucia.

Ook True Romance en The Getaway behoorden tot de films waar Rockstar naar keek. Beide films combineren romantiek met criminaliteit en laten zien hoe relaties onder extreme omstandigheden kunnen veranderen.

Daarnaast werd Pulp Fiction als inspiratiebron gebruikt. De film van Quentin Tarantino staat bekend om zijn uitgebreide dialogen en de bijzondere interacties tussen personages. Ook Natural Born Killers en Thelma & Louise werden genoemd als voorbeelden.

De relatie tussen Jason en Lucia

Volgens Humphries was het vanaf het begin belangrijk dat spelers betrokken zouden raken bij de relatie tussen Jason en Lucia. Rockstar wil dat de twee personages meer zijn dan alleen een duo dat samen misdaden pleegt.

De keuzes van spelers kunnen bovendien invloed hebben op de manier waarop de relatie tussen de twee zich ontwikkelt. Daarmee wil Rockstar een dynamiek creëren die verder gaat dan een vooraf vastgelegd liefdesverhaal.

Het is dan ook interessant om te zien hoeveel vrijheid spelers uiteindelijk krijgen in de manier waarop ze met Jason en Lucia omgaan.

GTA 6 verscheen op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.