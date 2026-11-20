Er zijn opnieuw interessante details opgedoken over Pokémon Winds and Waves, de aankomende Pokémon-games voor de Nintendo Switch 2. Nieuwe gelekte afbeeldingen geven mogelijk een eerste indruk van het gevechtssysteem en een nieuwe gameplaymechaniek.

Een van de opvallendste details uit de gelekte beelden is het mogelijke gevechtssysteem. Volgens de informatie zou Game Freak opnieuw kiezen voor turn-based gevechten, vergelijkbaar met Pokémon Legends: Arceus.

Daarbij keert ook een feature terug: wilde Pokémon kunnen de speler rechtstreeks aanvallen wanneer deze geen eigen Pokémon heeft ingezet. Verder zouden andere wilde Pokémon zich tijdens een gevecht kunnen mengen in de strijd wanneer ze zich in de buurt bevinden.

Dit zorgt mogelijk voor meer dynamiek tijdens het verkennen van de spelwereld. Spelers moeten daardoor niet alleen rekening houden met hun eigen Pokémon, maar ook met de wilde Pokémon in hun directe omgeving.

Daarnaast lijkt het opnieuw mogelijk om Pokémon te vangen zonder eerst een gevecht te starten. Daarmee lijkt Winds and Waves verschillende elementen uit eerdere Pokémon-games te combineren.

Pokémon Winds & Waves battle system: – Mostly based on Pokémon Legends: Arceus

– Meaning Pokémon attack the player directly if you don’t have a Pokémon out

– Turn-based

– Just like in Legends: Z-A other nearby Pokémon will join the battle if they are near

– New gimmick… pic.twitter.com/qqCckEO0DJ — Centro LEAKS (@CentroLeaks) November 19, 2026

Nieuwe Netsu-mechaniek duikt op

Naast het gevechtssysteem laten de gelekte beelden ook een nieuwe gameplaymechaniek zien. Deze wordt voorlopig aangeduid als ‘Netsu’, al is het nog niet duidelijk of dit daadwerkelijk de definitieve naam wordt.

Op een van de afbeeldingen is te zien hoe Blastoise deze nieuwe mechaniek gebruikt. Volgens de gelekte informatie zou Netsu invloed hebben op de eigenschappen en aanvallen van Pokémon.

Ook het weer lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Zo zouden bepaalde weersomstandigheden kunnen zorgen voor extra weerstanden of nieuwe aanvallen die meerdere tegenstanders tegelijkertijd raken.

De mechaniek doet daarmee denken aan eerdere bijzondere gevechtsvormen uit de Pokémon-serie, zoals Mega Evolutie, Gigantamax en Terastallisatie. Hoe Netsu precies werkt en welke Pokémon er gebruik van kunnen maken, is voorlopig nog niet bekend.

New Pokémon Winds & Waves leak from the Teraleak: Shows Blastoise undergoing the new “Netsu” mechanic pic.twitter.com/kcFQizPe0A — Centro LEAKS (@CentroLeaks) November 19, 2026

Hoewel de gelekte beelden een interessant beeld geven van de mogelijke gameplay, is het belangrijk om voorzichtig te blijven met deze informatie. Het zou namelijk gaan om oudere bèta-beelden uit een eerdere ontwikkelfase. Game Freak kan sindsdien verschillende onderdelen hebben aangepast of zelfs volledig hebben geschrapt.

Pokémon Winds and Waves werd eerder aangekondigd als de volgende generatie Pokémon-games en staat gepland voor een release in 2027, exclusief voor de Nintendo Switch 2. Wanneer we officieel meer gameplaybeelden te zien krijgen, is nog niet bekend. Tot die tijd zullen fans het moeten doen met de eerste trailer en de verschillende geruchten die rondom de nieuwe Pokémon-games verschijnen.