Pokémon GO en Duolingo slaan de handen ineen voor een bijzondere samenwerking. Vanaf 17 november kunnen spelers deelnemen aan een speciaal crossover-evenement waarbij het leren van een nieuwe taal wordt beloond met verschillende Pokémon-items en exclusieve beloningen.



De samenwerking draait om een speciale tijdelijke opdracht in Duolingo genaamd ‘Duo’s Pokémon Party’. Door dagelijks minimaal één les te voltooien, kunnen gebruikers verschillende beloningen verzamelen. Er zijn meerdere Pokémon-gerelateerde beloningen beschikbaar, waaronder speciale kostuums voor de Duolingo-avatar. Zo kunnen gebruikers hun avatar onder andere verkleden als Pikachu en Chatot.

De belangrijkste beloning is echter een speciale code voor Pokémon GO. Wie gedurende zeven verschillende dagen minimaal één les voltooit, speelt een exclusieve Timed Research in Pokémon GO vrij.

Bij deze Timed Research kunnen spelers eerst een taal kiezen waarin de onderzoekstaken worden weergegeven. Vervolgens moeten ze verschillende opdrachten voltooien, waarbij ze tegelijkertijd kennismaken met woorden en begrippen uit de gekozen taal.

Als beloning kunnen spelers XP, Stardust en ontmoetingen met verschillende Pokémon verdienen. Het gaat hierbij om Pikachu, Meowth, Chatot en Lucario. Deze Pokémon beschikken bovendien over een speciale achtergrond die de samenwerking met Duolingo benadrukt.

Nieuwe functie laat Pokémon-namen in andere talen zien

Naast de exclusieve Pokémon introduceert de samenwerking ook een nieuwe functie in Pokémon GO. Bepaalde Pokémon die tijdens de Timed Research worden verkregen, krijgen een zogenaamde Language Tag.

Via deze tag kunnen spelers ontdekken hoe de naam van een Pokémon in andere talen wordt geschreven. Zo kunnen trainers bijvoorbeeld zien hoe Pikachu in het Japans of Chinees wordt genoemd.

Spelers kunnen tot en met 21 december 2026 deelnemen aan Duo’s Pokémon Party. Wie eenmaal is begonnen, heeft tot en met 29 december de tijd om de resterende beloningen vrij te spelen.