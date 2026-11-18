De paarse draak Spyro lijkt binnenkort opnieuw van zich te laten horen. Activision en ontwikkelaar Toys for Bob hinten naar een nieuwe presentatie van Spyro: A Realm Beyond tijdens The Game Awards op 10 december.

Fans kunnen mogelijk binnenkort meer beelden van het nieuwe avontuur verwachten.

De officiële X-account van Spyro zorgde eerder al voor speculatie door te reageren met een oogjes-emoji op een bericht over The Game Awards. Inmiddels heeft Activision de verwachtingen verder aangewakkerd. In een bericht aan de pers laat de uitgever weten dat de uitreiking eraan komt en dat Spyro zich alvast aan het opwarmen is.

Daarbij deelde Activision ook nieuwe afbeeldingen van Painted Plains, een gebied uit de aankomende game. De uitgever vraagt fans bovendien wie er klaar is om meer te zien van het eerste volledig nieuwe Spyro-avontuur in bijna twintig jaar.

Eerste nieuwe avontuur in bijna twintig jaar

Spyro: A Realm Beyond werd eerder dit jaar aangekondigd en wordt ontwikkeld door Toys for Bob. In het nieuwe avontuur strandt de paarse draak in een onbekende wereld, waar hij het opneemt tegen een binnenvallende macht genaamd de Scavs.

Een opvallende verandering ten opzichte van eerdere games is dat Spyro tijdens het vliegen niet langer beperkt wordt door een vaste vliegtijd. Spelers kunnen vrij door de lucht bewegen en hun snelheid opbouwen door te duiken.

De release van Spyro: A Realm Beyond staat gepland voor het voorjaar van 2027. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.

Komt er een releasedatum tijdens The Game Awards?

Hoewel Activision en Toys for Bob hebben gehint naar een nieuwe presentatie, is nog niet bekend wat er precies getoond wordt. Een nieuwe trailer met gameplaybeelden zou in ieder geval niet misstaan. Mogelijk krijgen we ook eindelijk een concrete releasedatum.

The Game Awards vindt plaats op 10 december. Tot die tijd moeten fans het doen met de eerste beelden van Painted Plains en de belofte dat Spyro binnenkort weer van zich laat horen.

Spyro: A Realm Unbound werd tijdens de Summer Game Fest in juni uit de doeken gedaan en dat is ook een event van Geoff Keighley, die tevens de organisator is van the Game Awards.