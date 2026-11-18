De lancering van World of Warcraft: Forever blijkt een enorm succes. Blizzard heeft bekendgemaakt dat de game de grootste lancering in de geschiedenis van World of Warcraft heeft beleefd, gemeten aan het piekaantal gelijktijdige spelers.

Inmiddels heeft de uitgever ook indrukwekkende statistieken gedeeld over de eerste twee weken in Azeroth.

Sinds de lancering op 4 november zijn er meer dan 15,1 miljoen personages aangemaakt. Daarnaast hebben spelers gezamenlijk ruim 1,48 miljard quests voltooid en meer dan 9,78 miljard vijanden verslagen.

De cijfers geven een indruk van de enorme activiteit binnen de wereld van Azeroth. Volgens Holly Longdale, Executive Producer en Vice President van World of Warcraft, blijft de belangstelling bovendien groeien.

The hype train continues 🚊 You’re breaking records by the day! Thank you all for helping to create this amazing community. https://t.co/9EAkCbRzYU — World of Warcraft (@Warcraft) November 18, 2026

Meer spelers dan in de afgelopen 15 jaar

Longdale laat weten dat World of Warcraft: Forever wekelijks meer spelers aantrekt dan Blizzard in de afgelopen vijftien jaar bij World of Warcraft heeft gezien.

Dat is een opvallende prestatie voor een franchise die inmiddels al meer dan twintig jaar bestaat. De nieuwe lancering lijkt daarmee niet alleen bestaande spelers terug naar Azeroth te hebben gebracht, maar ook een grote groep avonturiers te hebben aangetrokken.

Blizzard heeft daarnaast nog meer statistieken gedeeld over de prestaties van spelers tijdens de eerste twee weken. Daarmee wordt duidelijk dat Azeroth voorlopig nog lang niet is uitgestorven.