Firaxis Games, de ontwikkelaar achter Marvel Midnight Suns, de Civilization– en XCOM-franchises, heeft ongeveer 60 medewerkers ontslagen.

Dat komt neer op circa een derde van het totale personeelsbestand. Daarnaast vertrekt studiobaas Heather Hazen bij de ontwikkelaar, zo meldt Bloomberg.

Uit een verklaring van uitgever 2K blijkt dat de ontslagen onderdeel zijn van een herstructurering. Firaxis wil zich opnieuw richten op de sterke punten van de studio: het ontwikkelen van strategiegames. Daarbij wil het bedrijf zich vooral concentreren op design, technologie en de spelerservaring.

Volgens 2K is de beslissing genomen om de studio klaar te maken voor de volgende fase. De uitgever bevestigt daarnaast dat Heather Hazen vertrekt. Volgens de verklaring van 2K is de huidige herstructurering voor haar een geschikt moment om het stokje over te dragen aan een nieuwe studiobaas.

Ontwikkeling nieuwe XCOM-game verloopt moeizaam

De ontslagen komen op een opvallend moment voor Firaxis. Volgens bronnen van Bloomberg werkt de studio namelijk aan een nieuwe game binnen de XCOM-franchise. Het project zou echter met ontwikkelingsproblemen kampen en eerder dit jaar een belangrijke mijlpaal hebben gemist.

De ontwikkeling van de nieuwe XCOM-game zou voorlopig doorgaan, al is het nog onduidelijk welke gevolgen de ontslagen hebben voor het project. Zowel 2K als Firaxis heeft de nieuwe game nog niet officieel aangekondigd.

De laatste game uit de franchise was XCOM: Chimera Squad uit 2020. Fans wachten sindsdien op een nieuw volwaardig deel in de strategische reeks.

Moeilijke periode voor Firaxis

De ontwikkelaar bracht in 2025 Civilization VII uit. Hoewel de game bij critici overwegend positief werd ontvangen, waren de reacties van spelers een stuk gemengder. Ook Marvel’s Midnight Suns uit 2022 wist commercieel niet aan de verwachtingen te voldoen.

Met de aangekondigde herstructurering staat Firaxis voor een nieuwe fase. Of de kleinere studio in staat is om de ambities van de Civilization– en XCOM-franchises waar te maken, zal de komende jaren moeten blijken.