PlayStation heeft bevestigd dat spelers hun PS5 moeten voorzien van de nieuwste systeemsoftware om Grand Theft Auto 6 te kunnen spelen.

De update verscheen op 17 november en bevat volgens Sony verschillende beveiligingsverbeteringen.

De systeemupdate met versienummer 26.07-14.23.00 verscheen aanvankelijk zonder uitgebreide patchnotes. Sony vermeldde alleen dat er beveiligingsproblemen in de systeemsoftware zijn aangepakt.

Kort daarna maakte PlayStation Support via X bekend dat de update verplicht is om GTA 6 te kunnen spelen. Spelers moeten de nieuwe systeemsoftware vóór middernacht op 19 november installeren, zodat hun console klaarstaat voor de release.

Beveiliging lijkt belangrijke rol te spelen

De timing van de update is opvallend. Sony heeft de afgelopen periode te maken gehad met verschillende jailbreaks voor de PS5, waarmee het mogelijk werd om games op andere apparaten te draaien.

Met GTA 6 in aantocht heeft Sony er alle belang bij om de beveiliging van zijn console op orde te houden. De nieuwe update lijkt dan ook onderdeel te zijn van aanvullende beveiligingsmaatregelen rondom de release van Rockstars langverwachte game.

Of de update daadwerkelijk specifieke beveiligingslekken dicht die relevant zijn voor GTA 6, heeft Sony niet bekendgemaakt.

Vergeet je PS5 niet bij te werken

Wie op 19 november direct aan de slag wil met GTA 6, doet er verstandig aan alvast te controleren of de nieuwste systeemsoftware is geïnstalleerd.

Dat geldt zowel voor de PlayStation 5 als de PlayStation 5 Pro. Niemand zit immers te wachten op een verplichte download op het moment dat Jason en Lucia eindelijk klaarstaan. Wij raden dan aan om de update zo snel mogelijk te installeren, voordat heel wat PlayStation-eigenaren dat vanavond alsnog moeten doen en daarmee mogelijk problemen kunnen veroorzaken.

Hoe dan ook wacht je een geweldig avontuur op. De game scoort immers een 99 op Metacritic met al 147 geregistreerde reviews!