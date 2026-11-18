De eerste recensies van Grand Theft Auto 6 zijn binnen en Rockstar Games lijkt opnieuw geschiedenis te schrijven.

De langverwachte game is op Metacritic gestart met een indrukwekkende score van 99. Daarmee evenaart GTA 6 voorlopig een van de hoogst beoordeelde games aller tijden: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

De eerste recensies van GTA 6 zijn bijzonder positief. Verschillende internationale publicaties (147 op het moment van schrijven) zijn lovend over de nieuwste titel van Rockstar Games. Dat resulteert in een Metascore van maar liefst 99, waarmee de game direct tot de absolute top van het platform behoort.

Een plek naast Ocarina of Time

Met deze score komt GTA 6 op gelijke hoogte met The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De Nintendo-klassieker staat al jarenlang bekend als een van de best beoordeelde games ooit. Ook eerdere delen uit de Grand Theft Auto-serie scoorden bijzonder hoog. Zo behaalde GTA IV een Metascore van 98, terwijl GTA V op 97 bleef steken.

Het is daarmee een opvallende prestatie voor Rockstar Games, dat met GTA 6 de verwachtingen van spelers en critici lijkt waar te maken.

Kan GTA 6 de score vasthouden?

Hoewel een score van 99 een indrukwekkende start is, kan de Metascore nog veranderen wanneer meer recensies worden toegevoegd. Het is dus nog even afwachten of GTA 6 deze positie weet vast te houden.

Mocht dat lukken, dan heeft Rockstar Games met GTA 6 een game afgeleverd die zich kan meten met de absolute klassiekers uit de gamegeschiedenis.