Horizon Steel Frontiers komt mogelijk sneller dichterbij dan verwacht. Ontwikkelaar NCSoft heeft tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de MMORPG bijna voltooid is.

Het bedrijf overlegt momenteel met Sony over het juiste moment voor de release.

Co-CEO Park Byung-moo liet tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers op 11 november weten dat de ontwikkeling van Horizon Steel Frontiers de laatste fase nadert. NCSoft bespreekt de releasedatum voortdurend met Sony, dat eigenaar is van de Horizon-franchise. Volgens Byung-moo wil het bedrijf binnenkort meer informatie bekendmaken.

Release staat gepland voor 2027

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Horizon Steel Frontiers nog in 2026 zou verschijnen. Die planning werd eerder dit jaar echter aangepast. NCSoft mikt inmiddels op de eerste helft van 2027. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

De game wordt ontwikkeld door NCSoft in samenwerking met Guerrilla Games en speelt zich af in de wereld van Horizon. Spelers trekken naar de Deadlands, een nieuwe regio waarin machinejagers het opnemen tegen de bekende mechanische wezens uit de franchise.

In tegenstelling tot de eerdere Horizon-games is Steel Frontiers een MMORPG. Spelers kunnen hun eigen personage samenstellen en samen met anderen op machinejacht gaan. Ook grootschalige gevechten en uitgebreide mogelijkheden om wapens en uitrusting aan te passen behoren tot de plannen.

Komt Horizon Steel Frontiers ook naar Europa?

Hoewel NCSoft de game eerder omschreef als een wereldwijde MMORPG, is de officiële release tot nu toe alleen aangekondigd voor Aziatische markten. Een Europese releasedatum of bevestiging van een westerse lancering ontbreekt vooralsnog.

Ook een PlayStation 5-versie is nog niet aangekondigd. Horizon Steel Frontiers staat momenteel gepland voor iOS, Android en pc via het eigen PURPLE-platform van NCSoft.

Het is dus nog even afwachten welke plannen NCSoft en Sony precies hebben. Met de ontwikkeling die bijna is afgerond en een nieuwe aankondiging in het vooruitzicht, lijkt het erop dat we binnenkort meer over de toekomst van Horizon Steel Frontiers te horen krijgen.