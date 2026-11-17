De genomineerden voor The Game Awards 2026 zijn bekendgemaakt. Grand Theft Auto VI voert de lijst aan met maar liefst acht nominaties.

Ook The Legend of Zelda: Ocarina of Time maakt kans op de prestigieuze Game of the Year-award. De uitreiking vindt plaats op 10 december.

GTA 6 ontvangt acht nominaties

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat Grand Theft Auto VI een flinke hoeveelheid nominaties heeft ontvangen. De nieuwste titel van Rockstar Games is in acht verschillende categorieën genomineerd, waaronder Game of the Year, Best Game Direction en Best Narrative.

Er zit wel een opvallend detail aan de nominatie. GTA 6 verschijnt namelijk pas op 19 november, terwijl de genomineerden al op 17 november bekendgemaakt zijn. De game maakt dus kans op een van de belangrijkste prijzen in de industrie voordat spelers er zelf mee aan de slag kunnen.

Naast GTA 6 maken ook 007 First Light, CONTROL Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem en The Legend of Zelda: Ocarina of Time kans op de hoofdprijs.

Ocarina of Time maakt kans op meerdere awards

Ook Nintendo is goed vertegenwoordigd tijdens de aankomende editie. The Legend of Zelda: Ocarina of Time is niet alleen genomineerd voor Game of the Year, maar maakt ook kans op prijzen in de categorieën Best Action/Adventure Game, Best Score & Music en Best Art Direction.

Voor de remake is het een mooie erkenning. De game neemt het daarmee op tegen een aantal grote namen uit de industrie. Of het avontuur van Link uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis gaat, weten we op 10 december. Wij zouden het in ieder geval alleen maar beamen!

The Witcher 3 en Call of Duty ook genomineerd

Naast de grote kanshebbers zijn er nog een aantal opvallende nominaties. Zo maakt The Witcher 3: Wild Hunt kans op een award in de categorie Best Ongoing Game. De game van CD Projekt RED neemt het daarin op tegen onder meer ARC Raiders, Final Fantasy XIV, Fortnite en No Man’s Sky.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is genomineerd voor Best Multiplayer Game. De shooter neemt het op tegen Big Walk, Gears of War: E-Day, Marathon, Meccha Chameleon en Orbitals.

Wanneer vindt The Game Awards 2026 plaats?

The Game Awards 2026 wordt op 10 december gehouden in het Peacock Theater in Los Angeles. Tijdens de ceremonie worden de winnaars bekendgemaakt en kunnen kijkers ook nieuwe trailers en aankondigingen verwachten.

De winnaars worden bepaald door een combinatie van stemmen van de vakjury en het publiek. De jury is verantwoordelijk voor 90 procent van de uitslag, terwijl de publieksstemmen voor de overige 10 procent meetellen.

De volledige lijst met genomineerden is te bekijken via de officiële website van The Game Awards. Stemmen is inmiddels geopend.