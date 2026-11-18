Spelers die hoopten Grand Theft Auto 6 op 40 fps te kunnen spelen, moeten hun verwachtingen bijstellen.

Rockstar Games heeft uitgelegd waarom de studio ervoor heeft gekozen om geen 40 fps-modus aan te bieden. Volgens de ontwikkelaar vraagt de complexiteit van de spelwereld simpelweg te veel van de huidige consoles.

In een interview met TechRadar gingen Marc Chambers, Technology Production Director bij Rockstar, en Jonathon Ashcroft, Senior Vice President of Technology, dieper in op de technische keuzes achter GTA 6.

Chambers legt uit dat Rockstar de game volledig met zelfontwikkelde technologie heeft gebouwd. Hierdoor kon de studio eigen gereedschappen en technieken ontwikkelen om de ambities voor GTA 6 waar te maken, zonder concessies te doen aan de oorspronkelijke visie.

Een complexe wereld vraagt veel van de hardware

Volgens Ashcroft is vooral de combinatie van verschillende systemen binnen de spelwereld een grote uitdaging. De simulatie en weergave van de wereld moeten voortdurend met elkaar samenwerken. Daarbij moet Rockstar iedere milliseconde van zowel de processor als de grafische processor zo efficiënt mogelijk benutten.

Ashcroft benadrukt dat de ontwikkelaars slechts 33 milliseconden hebben om alles te verwerken. Dat komt overeen met de frametijd die beschikbaar is bij 30 beelden per seconde.

Volgens Rockstar biedt deze framerate de beste balans tussen de visuele presentatie, de simulatie en de gameplay. Een hogere framerate zou betekenen dat er minder tijd beschikbaar is om alle systemen te verwerken.

Geen verschillende grafische modi

Waar veel moderne games spelers laten kiezen tussen een Quality- en Performance-modus, kiest Rockstar bij GTA 6 voor één vaste configuratie. Ook bezitters van een PlayStation 5 Pro krijgen geen aparte 40 of 60 fps-modus.

De studio lijkt daarmee bewust prioriteit te geven aan de hoeveelheid details en de complexiteit van de spelwereld. Of Rockstar in de toekomst alsnog mogelijkheden ziet om de framerate te verhogen, is vooralsnog niet bekend.

Voor spelers die vooral waarde hechten aan een hogere framerate, is dat mogelijk een teleurstelling. Het is nu afwachten hoe de uiteindelijke ervaring op de PlayStation 5, PlayStation 5 Pro en Xbox Series S/X uitpakt.

Vind jij 30 fps acceptabel voor GTA 6, of had Rockstar meer aandacht moeten besteden aan een Performance-modus?