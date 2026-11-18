Spelers die graag hun favoriete missies opnieuw spelen, komen in Grand Theft Auto 6 mogelijk voor een verrassing te staan.

De nieuwe game van Rockstar Games biedt namelijk geen aparte functie om eerder voltooide verhaalmissies opnieuw te spelen. Dat blijkt uit informatie van IGN, die inmiddels een volledige speelsessie heeft afgerond.

In eerdere delen van de franchise konden spelers na het voltooien van het verhaal terugkeren naar eerder gespeelde missies. In GTA 6 ontbreekt die mogelijkheid echter. Wie een bepaalde missie opnieuw wil beleven, zal daarvoor een eerder opgeslagen spelbestand moeten laden.

Keuzes hebben invloed op het verhaal

Volgens IGN heeft het ontbreken van de functie mogelijk te maken met de manier waarop Rockstar het verhaal heeft opgebouwd. Keuzes die spelers tijdens hun avontuur maken, kunnen namelijk invloed hebben op gebeurtenissen die veel later plaatsvinden.

Sommige missies kunnen daardoor op verschillende manieren verlopen. Een overval kan bijvoorbeeld relatief soepel verlopen, terwijl dezelfde situatie bij een andere speler volledig uit de hand loopt.

Het opnieuw spelen van afzonderlijke missies zou volgens IGN lastig te combineren zijn met deze dynamische verhaalstructuur en de invloed van eerdere keuzes op de spelwereld. Rockstar heeft zelf nog geen officiële verklaring gegeven voor het ontbreken van de functie.

Vijftien handmatige save-slots

Gelukkig is er wel een alternatief. GTA 6 beschikt over vijftien handmatige save-slots, waarmee spelers belangrijke momenten in het verhaal kunnen bewaren.

Wie bepaalde missies later opnieuw wil beleven, doet er daarom verstandig aan regelmatig een afzonderlijk spelbestand op te slaan. Zo kun je terugkeren naar een eerder moment zonder een compleet nieuwe speelronde te hoeven beginnen.

Of Rockstar in de toekomst alsnog een officiële mogelijkheid toevoegt om missies opnieuw te spelen, is nog niet bekend.