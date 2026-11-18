Devolver Digital heeft een opmerkelijke marketingcampagne bedacht voor de lancering van Volvy’s Adventure: Reslimed.

De uitgever geeft namelijk gratis exemplaren van de game weg aan spelers die bereid zijn om hun vooraf gedownloade versie van Grand Theft Auto 6 te verwijderen.

De actie draagt de naam #MakeRoomForVolvy en is bedoeld om aandacht te trekken voor de lancering van Volvy’s Adventure: Reslimed op 19 november. Dat is toevallig dezelfde dag waarop ook Grand Theft Auto 6 verschijnt.

Om kans te maken op een gratis exemplaar moeten spelers een video opnemen waarin ze de vooraf gedownloade versie van GTA 6 van hun PlayStation 5 of Xbox verwijderen. Vervolgens moeten ze de video delen op X met de hashtag #MakeRoomForVolvy.

Heb je GTA 6 niet vooruitbesteld? Ook dan kun je deelnemen aan de actie. Devolver Digital heeft namelijk een alternatief bedacht: maak een video waarin je een ui opeet.

Volvy neemt het op tegen GTA 6

Met de actie probeert Devolver Digital de aandacht te vestigen op Volvy’s Adventure: Reslimed. De game is een retro-achtige 2D-platformgame waarin de mascotte Volvy zijn vrienden moet redden uit de handen van een groep tovenaars.

Opvallend genoeg verschijnt de game uitsluitend voor pc. Wie de actie wint, ontvangt dan ook een Steam-code en geen consoleversie.

Devolver Digital liet eerder al weten dat het bewust een game op dezelfde dag als GTA 6 wilde uitbrengen. Waar andere uitgevers hun releases liever uit de buurt van Rockstar’s blockbuster houden, kiest Devolver juist voor de confrontatie.

Of het verwijderen van GTA 6 daadwerkelijk een slimme zet is voor spelers, valt natuurlijk te betwijfelen. Gelukkig staat niets hen in de weg om de game na het opnemen van de video gewoon opnieuw te downloaden.

Devolver Digital heeft in ieder geval één ding voor elkaar: Volvy krijgt aandacht op een dag waarop vrijwel de hele game-industrie naar Rockstar kijkt. Zou jij je GTA 6-download verwijderen voor een gratis Devolver Digital-game?