Wie hoopte dat Grand Theft Auto VI op de PlayStation 5 Pro met 60 frames per seconde zou draaien, moet die verwachtingen voorlopig bijstellen.

Rockstar Games heeft bevestigd dat de game op alle consoles mikt op 30 FPS. De krachtigere hardware van de PS5 Pro wordt vooral ingezet om de visuele kwaliteit verder te verbeteren.

In een verklaring laat Rockstar weten dat GTA 6 vanaf de grond af is ontwikkeld voor de huidige generatie consoles. Daarbij wil de studio de uitgebreide spelwereld van Leonida tot leven brengen, zonder concessies te doen aan de hoeveelheid details en visuele kwaliteit van de omgevingen en personages. De doelstelling ligt daarbij op 30 frames per seconde.

PS5 Pro krijgt exclusieve raytracing

Hoewel de framerate op alle consoles hetzelfde doel heeft, krijgt de PlayStation 5 Pro wel een aantal grafische verbeteringen. Zo maakt de krachtigere console gebruik van PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) voor een scherper beeld. Daarnaast krijgt de PS5 Pro exclusieve raytraced schaduwen.

Ook op de reguliere PlayStation 5 zijn er enkele specifieke voordelen. Zo maakt GTA 6 gebruik van de haptische feedback van de DualSense-controller, ruimtelijke audio via Tempest 3D Audio en verbeterde laadtijden. Rockstar stelt dan ook dat de game het beste tot zijn recht komt op PlayStation 5-consoles.

Voorlopig geen 60 FPS op consoles

Met de bevestiging van Rockstar lijkt de discussie over een mogelijke 60 FPS-modus voorlopig voorbij. Zelfs de PlayStation 5 Pro, die aanzienlijk krachtiger is dan de reguliere PS5, krijgt volgens de huidige informatie geen hogere framerate als doelstelling.

De keuze van Rockstar lijkt vooral voort te komen uit de ambitie om een zo gedetailleerd mogelijke spelwereld neer te zetten. Of de studio na de release nog mogelijkheden ziet om de prestaties verder te optimaliseren, is vooralsnog niet bekend.

Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.