Shift Up, de Zuid-Koreaanse studio achter Stellar Blade, heeft de onthulling van zijn nieuwe game Project Spirits uitgesteld naar 2027.

De ontwikkelaar was oorspronkelijk van plan om het project nog voor het einde van dit jaar te presenteren, maar kiest vanwege de grote releases rond de jaarwisseling voor een later moment.

Dat blijkt uit de meest recente financiële update van de studio. Volgens Shift Up verloopt de ontwikkeling van Project Spirits voorspoedig. Een recente evaluatie van de ontwikkelingsversie zou bovendien positief zijn verlopen. De studio wil de extra tijd gebruiken om de kwaliteit verder te verbeteren en een geschikt moment te vinden om de game aan het grote publiek te presenteren.

GTA 6 mogelijk een belangrijke factor

Hoewel Shift Up geen specifieke games noemt, speelt de drukke releasekalender waarschijnlijk een belangrijke rol bij de beslissing. Met grote releases rond de jaarwisseling, waaronder Grand Theft Auto VI, dreigt de aandacht voor nieuwe aankondigingen gemakkelijk naar de achtergrond te verdwijnen.

De studio wil daarom een moment kiezen waarop Project Spirits voldoende aandacht kan krijgen. Daarbij moet de onthulling vooral een goed beeld geven van de wereld en gameplay van de nieuwe titel.

Nieuwe game verschijnt op meerdere platforms

Project Spirits werd in november 2025 aangekondigd en is een samenwerking tussen Shift Up en Tencent. De game wordt wereldwijd uitgegeven door Level Infinite en verschijnt voor pc, consoles en mobiele apparaten.

De ontwikkelaar omschrijft Project Spirits als een cross-platformgame met invloeden uit Oosterse fantasy. Concrete beelden en uitgebreide informatie over de gameplay zijn tot nu toe nog niet gedeeld.

Naast Project Spirits werkt Shift Up ook aan Stellar Blade: Blood Rain, het vervolg op de succesvolle actiegame. Volgens de studio verloopt ook die ontwikkeling volgens plan. Meer informatie over het vervolg wordt op een later moment bekendgemaakt.