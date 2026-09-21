Stellar Blade krijgt Bayonetta-crossover op Nintendo Switch 2

Stellar Blade krijgt op de Nintendo Switch 2 een opvallende samenwerking met Bayonetta. Spelers kunnen EVE vanaf de release van de Switch 2-versie voorzien van vier nieuwe outfits die zijn geïnspireerd op de bekende heks.



De Bayonetta-cosmetica wordt gratis beschikbaar gesteld bij de Nintendo Switch 2-versie van Stellar Blade Complete Edition. De outfits zijn gebaseerd op de kenmerkende stijl van Bayonetta en geven EVE daarmee een duidelijk andere uitstraling.

Stellar Blade Complete Edition verschijnt op 5 november voor de Nintendo Switch 2. De samenwerking maakt onderdeel uit van de nieuwe versie van de game en spelers hoeven er dus niet afzonderlijk voor te betalen.

De Nintendo Switch 2-versie van Stellar Blade verschijnt als Complete Edition en bevat daarmee de eerder uitgebrachte content van de game. De titel verscheen oorspronkelijk in 2024 voor PlayStation 5 en werd later ook uitgebracht voor pc.

De Bayonetta-outfits zijn momenteel vooral interessant voor spelers die EVE graag in een andere stijl door de post-apocalyptische wereld laten lopen. Nintendo heeft de samenwerking aangekondigd via sociale media en daarbij de eerste beelden van de outfits gedeeld.

Stellar Blade Complete Edition is vanaf 5 november verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.