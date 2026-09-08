The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake verschijnt in november op Switch 2

Nintendo heeft tijdens de The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct eindelijk uitgebreid laten zien wat we mogen verwachten van de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Naast een flinke blik op de gameplay werd ook de releasedatum bekendgemaakt. De remake verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2.



De Direct stond volledig in het teken van 40 jaar The Legend of Zelda. Nintendo blikte daarbij niet alleen terug op de geschiedenis van de franchise, maar keek ook vooruit naar verschillende projecten rondom het jubileum.

Ook de Zelda-film krijgt een releasedatum

Om te beginnen gaf Nintendo een update over de eerder aangekondigde live-actionfilm. De film draagt simpelweg de titel The Legend of Zelda en wordt geen directe verfilming van een specifieke game. Het verhaal is geïnspireerd door de vele avonturen uit de franchise.

Een trailer bleef tijdens de Direct uit, maar Nintendo maakte wel de releasedatum bekend. The Legend of Zelda verschijnt op 30 april 2027. Voor fans van de serie valt er de komende maanden dus genoeg te beleven. Maar het is vooral de terugkeer van Ocarina of Time die momenteel de meeste aandacht trekt.

40 jaar Zelda wordt wereldwijd gevierd

Nintendo maakte tijdens de presentatie nog verschillende aankondigingen rondom het jubileum.

In het Nintendo Museum krijgen bezoekers een speciale blik op de geschiedenis van The Legend of Zelda. De tijdlijn van de franchise wordt daar aan de hand van een storyboard in beeld gebracht. Ook de tickets voor het museum krijgen gedurende een jaar een speciaal 40th Anniversary-thema.

Daarnaast komt er een groot orkestconcert waarin muziek uit de volledige geschiedenis van The Legend of Zelda wordt gespeeld. De tour begint in Japan en trekt vervolgens de rest van de wereld over. Nintendo heeft vooralsnog alleen de Japanse data bekendgemaakt. De Amerikaanse concerten staan gepland voor februari, Europa volgt in april en Australië in mei.

Ook de Nintendo Switch 2 krijgt een speciale The Legend of Zelda-uitvoering. Zowel de console, het dock als de Joy-Con krijgen een uniek ontwerp. Daarnaast verschijnt er een bijpassende Switch 2 Pro Controller.

Een nieuw jasje voor een klassieker

Het origineel van Ocarina of Time verscheen in 1998 en geldt nog altijd als een van de meest invloedrijke games binnen de franchise. Voor de remake kiest Nintendo duidelijk voor een moderne aanpak, zonder het karakter van het origineel uit het oog te verliezen.

Vooral de nieuwe artstyle valt direct op. Nintendo heeft er bewust niet voor gekozen om de wereld volledig realistisch te maken. In plaats daarvan moet de visuele stijl een gevoel van nostalgie oproepen bij spelers die het origineel kennen. Tegelijkertijd laat de remake goed zien hoeveel er op technisch gebied is veranderd sinds de Nintendo 64.

Tijdens de presentatie kregen we onder andere de Great Deku Tree en de bijbehorende dungeon te zien. Ook werden verschillende omgevingen en gebieden uit Hyrule getoond. Daarmee gaf Nintendo alvast een indruk van hoe de klassieke wereld opnieuw is opgebouwd.

Ocarina of Time wordt gemoderniseerd

De veranderingen blijven overigens niet beperkt tot de graphics. Nintendo voert ook verschillende gameplayverbeteringen door om Ocarina of Time beter aan te laten sluiten bij moderne games.

Zo krijgen spelers meer controle over de camera en is er een aparte knop om te springen. Het zijn op papier misschien geen spectaculaire veranderingen, maar juist dit soort aanpassingen kunnen een groot verschil maken wanneer je een game uit 1998 opnieuw speelbaar wilt maken.

Nintendo lijkt daarbij voorzichtig om te gaan met het oorspronkelijke ontwerp. De bedoeling is duidelijk: Ocarina of Time moet moderner aanvoelen, zonder dat het verandert in een compleet andere Zelda-game.

De uitgebreide trailer aan het einde van de Direct gaf bovendien een eerste blik op verschillende bekende personages. Zo kwamen onder andere Zelda, de volwassen Link en Ganondorf voorbij. Daarmee lijkt Nintendo vooral te willen benadrukken dat het volledige avontuur opnieuw wordt opgebouwd voor een nieuwe generatie spelers.

En eerlijk is eerlijk: na deze eerste uitgebreide gameplaybeelden smaakt het vooral naar meer. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2.