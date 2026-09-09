Enorm Steam-lek onthult niet-aangekondigde games en achievements

Door een enorm datalek, veroorzaakt door datamining, zijn de achievements van talloze nog niet aangekondigde en nog niet uitgebrachte games volledig onthuld op Steam.

Deze ongelukkige onthulling heeft achievements blootgelegd voor games als Persona 5, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Fable en Star Wars: Galactic Racers.

Een game die bijzondere aandacht trekt, is Kingdom Hearts 4, waarvan belangrijke geheimen door deze lekken aan het licht zijn gekomen. Het lek dook op in de vroege ochtend van 9 september en werd gepubliceerd op Exophase, een populaire website voor het bijhouden van trophies en achievements op diverse platformen.

Het lijkt erop dat het lek is ontstaan ​​door een foutje bij Valve zelf, waardoor de API van het platform plotseling toegankelijk en vindbaar werd. Dit leidde ertoe dat Exophase de games automatisch catalogiseerde en ze zo aan een wereldwijd publiek onthulde.

In een verklaring op ResetEra zei de ‘eigenaar’ van de site, een gebruiker met de naam x3sphere: ”

Ja, ik ben de eigenaar van de site en dit is wat er blijkbaar is gebeurd. Het lijkt een mogelijke blunder van Valve te zijn. Een aantal games met achievements die privé zouden moeten zijn, zijn nu toegankelijk via de API en daarom zijn ze op de site terechtgekomen. Normaal gesproken zie ik nooit games zonder officiële naam met achievements verschijnen, maar de afgelopen uren zijn er een aantal verschenen (wanneer er een onbekende naam is, stellen we die in op de AppID).”

De lijst met games is behoorlijk groot:

Deus Ex Remastered

Horizon Hunters Gathering

Judas

Kena: Scars of Kosmora

Thief: The Dark Project Remastered

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Attack on Titan 3:

4:LOOP

Persona 6

Minecraft Dungeons 2

Stranger Than Heaven

Control: Resonant

Valor Mortis

Road Kings

Kingdom Hearts 4

Silent Hill: Townfall

Gears of War E-Day

Stuntman: Hollywood

WARDOGS

Dit lek heeft enorme gevolgen voor het platform en de bredere gamingcommunity. Van veel van deze projecten zijn alle achievements, inclusief geheime achievements die cruciale verhaalelementen verklappen, onthuld en openbaar gemaakt. Games waarvan we het bestaan ​​niet eens wisten, zijn door deze blunder van Valve aan het licht gekomen.

Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe Telltale-collectie van The Walking Dead, een Shrek-game, een Twin Peaks-titel, iets gerelateerd aan Dune en nog een aantal titels met alleen placeholder-namen die alleen met wat speurwerk te achterhalen zijn.

We houden de situatie in de gaten en zullen weer terugkomen zodra we weer wat interessant horen.