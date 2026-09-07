In Fable kun je niet alleen Albion redden, maar ook rijk worden

In een interview met GamesRadar vertelt Fable-game director Ralph Fulton hoe spelers invloed kunnen uitoefenen op de economie van Albion. Van het aannemen van de juiste werknemers tot het uitbouwen van een eigen vastgoedimperium: vrijwel iedere keuze kan financiële gevolgen hebben.



Fable verschijnt pas op 23 februari 2027, maar ontwikkelaar Playground Games begint steeds meer details over de game te delen. In een interview met GamesRadar ging game director Ralph Fulton uitgebreid in op een aspect dat mogelijk een grotere rol speelt dan in eerste instantie werd verwacht: de economie van Albion.

Spelers kunnen in Fable namelijk meer doen dan alleen op avontuur gaan. Wie dat wil, kan investeren in verschillende ondernemingen, personeel aannemen en uiteindelijk een aanzienlijk vermogen opbouwen.

Werknemers maken het verschil

Volgens Fulton bestaat er binnen Fable geen simpele knop waarmee spelers automatisch zoveel mogelijk geld verdienen. Ondernemingen functioneren volgens verschillende systemen die door de speler beïnvloed kunnen worden. Een bakkerij kan bijvoorbeeld meer opleveren wanneer werknemers beter worden betaald. Hogere lonen kunnen ervoor zorgen dat personeel gelukkiger is en daardoor beter presteert. Tegelijkertijd is er geen garantie dat een loonsverhoging daadwerkelijk meer winst oplevert.

Het tegenovergestelde is eveneens mogelijk. Door werknemers minder te betalen, kan de winst stijgen, maar tegelijkertijd kan hun houding tegenover de speler verslechteren. Dat kan vervolgens weer gevolgen hebben voor hun prestaties en de reputatie van de speler.

Ook de eigenschappen van individuele NPC’s spelen hierbij een rol. Fulton noemt het voorbeeld van hardwerkende werknemers. Een NPC met deze eigenschap kan de winst van een onderneming direct met twintig procent verhogen. Wie het systeem optimaal wil benutten, doet er volgens de ontwikkelaar goed aan om naar boerderijen te kijken. Deze ondernemingen kunnen tot zes werknemers tegelijkertijd hebben. Zes hardwerkende NPC’s op dezelfde boerderij kunnen daardoor voor een flinke inkomstenstroom zorgen.

Geen willekeurig gegenereerde NPC’s

Daarmee komen we bij een ander opvallend onderdeel van Fable. Playground Games heeft ervoor gekozen om NPC’s niet volledig willekeurig samen te stellen. olgens Fulton werden de eigenschappen, interesses en andere kenmerken van iedere NPC afzonderlijk bepaald. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid werk wanneer wordt gekeken naar de omvang van Albion. Alleen Bowerstone bevat bijvoorbeeld al ongeveer 400 NPC’s.

De ontwikkelaar had aanvankelijk een systeem waarmee NPC’s automatisch gegenereerd konden worden. Dat zou aanzienlijk wat ontwikkeltijd hebben bespaard, maar leverde volgens Fulton te vaak vreemde combinaties op. Een kapper met een uiterlijk en persoonlijkheid die niet bij het beroep past, een pacifistische wapensmid of een veganistische slager zijn voorbeelden van situaties die ontstonden toen de eigenschappen willekeurig werden gecombineerd.

Playground Games besloot daarom het systeem grotendeels handmatig in te vullen. Hierdoor moeten NPC’s volgens de studio niet alleen afzonderlijk geloofwaardig zijn, maar ook logisch aanvoelen binnen de wereld waarin ze leven.

Rijk worden heeft gevolgen

De economische systemen staan bovendien niet volledig los van de rest van de game. Hoe de speler zich gedraagt tegenover werknemers en inwoners van Albion kan invloed hebben op diens reputatie. Wie bijvoorbeeld structureel probeert om zoveel mogelijk winst te maken door personeel slecht te betalen, kan bekend komen te staan als gierig of egoïstisch. Tegelijkertijd betekent dat niet dat Fable de reputatie van een personage op één simpele goed-slecht-schaal plaatst.

De game kan volgens Fulton verschillende eigenschappen tegelijkertijd aan de speler toeschrijven. Een personage kan bijvoorbeeld zowel charmant als meedogenloos worden gezien, afhankelijk van de keuzes die de speler maakt.

Dat sluit aan bij een van de belangrijkste uitgangspunten van Fable: de reputatie van de speler moet een weerspiegeling zijn van diens daadwerkelijke gedrag. Iemand die genereus is tegenover de ene persoon, maar zonder problemen een andere NPC vermoordt, kan daardoor met ogenschijnlijk tegenstrijdige eigenschappen worden geassocieerd.

Van boerderij tot landhuis

Voor spelers die vooral geïnteresseerd zijn in rijkdom, biedt Albion uiteindelijk verschillende mogelijkheden om hun fortuin uit te geven. Ondernemingen zoals bakkerijen, boekwinkels, kappers, pubs en tattooshops kunnen worden gekocht en uitgebouwd.

Wie echt groot wil uitpakken, kan uiteindelijk investeren in een luxueus huis. In Manor Fields, aan de rand van Bowerstone, staan volgens Fulton verschillende grote landhuizen, waaronder woningen met een eigen doolhof in de tuin. Tegelijkertijd hoeft de speler natuurlijk geen vastgoedmagnaat te worden. Ook een eenvoudiger leven behoort tot de mogelijkheden. Een huis kopen, trouwen en een gezin stichten is eveneens onderdeel van de game.

Ook gezinsleden beschikken daarbij over hun eigen dagelijkse routines. Een echtgenote of kind blijft niet simpelweg de hele dag thuis wachten tot de speler terugkomt van een avontuur. Net als andere NPC’s hebben ze hun eigen bezigheden en bewegen ze zich door de wereld.

Een levende wereld blijft een uitdaging

Juist dat soort systemen brengt volgens Fulton de nodige uitdagingen met zich mee. Wanneer honderden NPC’s allemaal hun eigen routines, relaties en eigenschappen hebben, kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben.

Tijdens het testen kwam bijvoorbeeld een situatie naar voren waarin een vrouw van een speler op vreemde tijdstippen door de wereld teleporteerde om hem een verjaardagscadeau te geven. Inmiddels is dat probleem opgelost en wacht ze volgens Fulton gewoon tot de ochtend om haar man te feliciteren. Het voorbeeld laat vooral zien hoeveel systemen tegelijkertijd actief zijn in Fable. De keuzes van de speler hebben niet alleen invloed op gevechten of quests, maar kunnen ook doorwerken in de economie, relaties en reputatie.

Volgens Fulton kunnen spelers daarmee daadwerkelijk invloed uitoefenen op het leven van de inwoners van Albion. Wie zich als zakenman of verhuurder opstelt, kan volgens hem zelfs de economische toekomst van andere personages veranderen.

Fable verschijnt op 23 februari 2027 voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.