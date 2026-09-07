The Legend of Zelda krijgt morgen een 40th Anniversary Direct

Nintendo komt morgen met een speciale presentatie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van The Legend of Zelda. De zogeheten 40th Anniversary Direct vindt plaats op dinsdag 8 september om 16:00 uur Nederlandse tijd.



Tijdens de presentatie deelt Nintendo verschillende aankondigingen en updates rondom de populaire franchise. Een van de titels die onderdeel is van de uitzending, is The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor de Nintendo Switch 2.

Hoewel Nintendo nog weinig details heeft gegeven over de inhoud van de Direct, lijkt de presentatie daarmee in ieder geval nieuws te bevatten over de remake waar fans naar uitkijken. Wat de uitgever verder in petto heeft, blijft voorlopig nog geheim.

De eerste The Legend of Zelda verscheen in 1986 op de NES en groeide in de afgelopen vier decennia uit tot een van Nintendo’s bekendste franchises. Met het 40-jarig jubileum in zicht, is de verwachting dan ook dat Nintendo uitgebreid stilstaat bij de geschiedenis van de reeks en mogelijk nieuwe informatie deelt over toekomstige releases.

De The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct is dinsdag 8 september vanaf 16:00 uur te bekijken. Je kunt de Nintendo Direct hier bekijken!