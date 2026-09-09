Nintendo Direct onthult Metroid Ravenous, Kirby and the World Beyond en meer games voor de Nintendo Switch en Switch 2

De Nintendo Direct van vandaag heeft fans heel wat gegeven om naar uit te kijken voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch, van compleet nieuwe avonturen en uitgebreide ervaringen tot populaire series en verrassende aankondigingen.

Fans zagen de eerste beelden van gloednieuwe games met twee iconische Nintendo-helden: Samus Aran in Metroid Ravenous, een intens nieuw 2D-actieavontuur, en Kirby’s grensverleggende reis door 3D-landschappen in Kirby and the World Beyond, die beide exclusief naar de Nintendo Switch 2 komen. De presentatie deed ook onthullingen als Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition en Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-academie, met nieuwe functies voor beide games; nieuwe gameplaybeelden en informatie voor Nintendo Switch Sports Resort en Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition; nieuwe content voor de Pokémon Pokopia Expansion Pass, Mario Kart World en Star Fox; en dat Star Fox Adventures later vandaag aan Nintendo GameCube – Nintendo Classics wordt toegevoegd.

Spelers kunnen zich ook verheugen op nieuwe delen van geliefde gamefranchises, of ze nu thuis spelen of onderweg. De lijst werd onder andere gesierd door een nieuwe uitvoering van Lara Crofts eerste avontuur uit 1996 in Tomb Raider: Legacy of Atlantis; dynamische monsterjachten in Monster Hunter Wilds; de zinderende afsluiting van een epische trilogie in Final Fantasy VII Revelation; de langverwachte Persona 6 en Persona 4 Revival; het creatieve, hilarische verstopspel MECCHA CHAMELEON; de drie survival-horrorklassiekers Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 Gold Edition; en de terugkeer van een blauwe Capcom-held en een bekende bondgenoot in Mega Man: Dual Override.

Nu volgt informatie over de aankomende games die in deze presentatie te zien waren (games op alfabetische volgorde). Ga naar de Nintendo eShop voor aankopen, pre-orders en aanvullende game-informatie.

Cairn : probeer als professioneel bergklimmer Aava de top van de legendarische Mount Kami te bereiken in deze bekroonde klimsimulatie met een diepgaand menselijk verhaal over het overwinnen van tegenslagen. Klim overal naartoe, plan je route zorgvuldig en beheer je hulpmiddelen tijdens je expeditie. Je kunt de hele berg verkennen terwijl je mysteries onthult en je grenzen verlegt tijdens een zoektocht naar ultieme vrijheid. Er zal later vandaag alvast een demo beschikbaar zijn in de Nintendo eShop, voordat de game begin volgend jaar uitkomt.

: probeer als professioneel bergklimmer Aava de top van de legendarische Mount Kami te bereiken in deze bekroonde klimsimulatie met een diepgaand menselijk verhaal over het overwinnen van tegenslagen. Klim overal naartoe, plan je route zorgvuldig en beheer je hulpmiddelen tijdens je expeditie. Je kunt de hele berg verkennen terwijl je mysteries onthult en je grenzen verlegt tijdens een zoektocht naar ultieme vrijheid. Er zal later vandaag alvast een demo beschikbaar zijn in de Nintendo eShop, voordat de game begin volgend jaar uitkomt. Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion : volg het verhaal van Shinra-SOLDIER-soldaat Zack Fair in deze remaster van de actie-RPG die zich zeven jaar voor FINAL FANTASY VII afspeelt. Tijdens een onderzoek naar een vermiste collega-SOLDIER samen met Sephiroth ontdekt Zack duistere geheimen die zijn wereld op zijn kop zetten, waarna hij zich gedwongen ziet om zijn eigen heldenpad te volgen om zijn dierbaren te beschermen. Verschijnt later vandaag voor de Nintendo Switch 2 met compleet nieuwe HD-graphics voor de personagemodellen, interface en achtergronden, volledig ingesproken dialogen in het English en Japans, een verbeterd vechtsysteem en een opnieuw gearrangeerde soundtrack van de oorspronkelijke componist Takeharu Ishimoto.

: volg het verhaal van Shinra-SOLDIER-soldaat Zack Fair in deze remaster van de actie-RPG die zich zeven jaar voor afspeelt. Tijdens een onderzoek naar een vermiste collega-SOLDIER samen met Sephiroth ontdekt Zack duistere geheimen die zijn wereld op zijn kop zetten, waarna hij zich gedwongen ziet om zijn eigen heldenpad te volgen om zijn dierbaren te beschermen. Verschijnt later vandaag voor de Nintendo Switch 2 met compleet nieuwe HD-graphics voor de personagemodellen, interface en achtergronden, volledig ingesproken dialogen in het English en Japans, een verbeterd vechtsysteem en een opnieuw gearrangeerde soundtrack van de oorspronkelijke componist Takeharu Ishimoto. Danganronpa 2×2 : in dit nieuwste deel in de Danganronpa-serie begint een nieuw moordverhaal. De game is grafisch opgepoetst in vergelijking met het oorspronkelijke Danganronpa 2: Goodbye Despair en bevat een nieuw verhaal met dezelfde setting en personages, waarin spelers met compleet nieuwe slachtoffers, daders en streken te maken krijgen. Ontsluier de waarheid tijdens razendsnelle Class Trials en ontmasker de dader achter elke zaak als Danganronpa 2×2 op 14 januari 2027 voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt.

: in dit nieuwste deel in de Danganronpa-serie begint een nieuw moordverhaal. De game is grafisch opgepoetst in vergelijking met het oorspronkelijke en bevat een nieuw verhaal met dezelfde setting en personages, waarin spelers met compleet nieuwe slachtoffers, daders en streken te maken krijgen. Ontsluier de waarheid tijdens razendsnelle Class Trials en ontmasker de dader achter elke zaak als op 14 januari 2027 voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt. Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea : duik onder water in de nieuwste uitbreiding* 1 van Disney Dreamlight Valley , die in november naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch zwemt. Reis naar een afgelegen koninkrijk, zwem rond als een meermens en ontdek vreemde echo’s van het verleden. Verken nieuwe biomen die je kunt aanpassen en geniet van een nieuw verhaal met Milo Thatch uit Disneys Atlantis: The Lost Empire, Jack Sparrow uit Disneys Pirates of the Caribbean en Megara uit Disneys Hercules.

: duik onder water in de nieuwste uitbreiding* van , die in november naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch zwemt. Reis naar een afgelegen koninkrijk, zwem rond als een meermens en ontdek vreemde echo’s van het verleden. Verken nieuwe biomen die je kunt aanpassen en geniet van een nieuw verhaal met Milo Thatch uit Disneys Atlantis: The Lost Empire, Jack Sparrow uit Disneys Pirates of the Caribbean en Megara uit Disneys Hercules. Eternal Anima : een dramatisch tijdreisavontuur in een wereld die zijn eigen geschiedenis heeft uitgewist. Nadat ordehandhaver Wade bij een routineonderzoek aan het denken wordt gezet over enige regel van de stad dat je nooit naar een betere toekomst moet streven, raakt hij in een reis door de tijdperken verzeild waarin hij bondgenoten vindt, de waarheid ontsluiert en het verleden redt om de toekomst te bevrijden. Gebruik Wades unieke Psychometry-krachten en erf verloren gaven van vorige generaties, zoals Future Sight, om het slagveld tijdens beurtelingse gevechten op strategische wijze te veranderen. Eternal Anima verschijnt op 4 maart 2027 voor de Nintendo Switch 2.

: een dramatisch tijdreisavontuur in een wereld die zijn eigen geschiedenis heeft uitgewist. Nadat ordehandhaver Wade bij een routineonderzoek aan het denken wordt gezet over enige regel van de stad dat je nooit naar een betere toekomst moet streven, raakt hij in een reis door de tijdperken verzeild waarin hij bondgenoten vindt, de waarheid ontsluiert en het verleden redt om de toekomst te bevrijden. Gebruik Wades unieke Psychometry-krachten en erf verloren gaven van vorige generaties, zoals Future Sight, om het slagveld tijdens beurtelingse gevechten op strategische wijze te veranderen. verschijnt op 4 maart 2027 voor de Nintendo Switch 2. FATAL FURY: City of the Wolves : het nieuwste deel in de langlopende serie knokt zich een weg naar de Nintendo Switch 2 met intense gevechten, unieke vechters en het REV System, waarmee je gevechten nog verhitter kunt maken. De Starter Edition van de game bevat Mikey en Draken uit de anime Tokyo Revengers als speelbare gastpersonages, plus alle eerder uitgebrachte DLC-vechters. FATAL FURY: City of the Wolves komt op 22 oktober naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders beginnen later vandaag in de Nintendo eShop en bevatten een alternatieve bonusoutfit voor Mai Shiranui. De fysieke versie verschijnt in januari 2027.

: het nieuwste deel in de langlopende serie knokt zich een weg naar de Nintendo Switch 2 met intense gevechten, unieke vechters en het REV System, waarmee je gevechten nog verhitter kunt maken. De Starter Edition van de game bevat Mikey en Draken uit de anime Tokyo Revengers als speelbare gastpersonages, plus alle eerder uitgebrachte DLC-vechters. komt op 22 oktober naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders beginnen later vandaag in de Nintendo eShop en bevatten een alternatieve bonusoutfit voor Mai Shiranui. De fysieke versie verschijnt in januari 2027. Final Fantasy VII Revelation : het derde en laatste hoofdstuk van het FINAL FANTASY VII -remake-project komt naar de Nintendo Switch 2. Het duurt niet lang meer totdat Sephiroth goddelijkheid bereikt. Cloud en zijn vrienden kiezen het luchtruim aan boord van het luchtschip de Highwind in een race om Meteor, de ultieme vernietigingsmagie, te verhinderen en de planeet te redden. Spelers kunnen een uitgestrekte wereld verkennen, tegen krachtige monsters vechten en het summum van de verhalen uit 30 jaar FINAL FANTASY VII beleven als Final Fantasy VII Revelation op 8 april 2027 naar de Nintendo Switch 2 komt.

: het derde en laatste hoofdstuk van het -remake-project komt naar de Nintendo Switch 2. Het duurt niet lang meer totdat Sephiroth goddelijkheid bereikt. Cloud en zijn vrienden kiezen het luchtruim aan boord van het luchtschip de Highwind in een race om Meteor, de ultieme vernietigingsmagie, te verhinderen en de planeet te redden. Spelers kunnen een uitgestrekte wereld verkennen, tegen krachtige monsters vechten en het summum van de verhalen uit 30 jaar beleven als op 8 april 2027 naar de Nintendo Switch 2 komt. Fire Emblem: Fortune’s Weave : betreed het Dagdan Empire, strijd in de strategische gevechten van de Heroic Games en ontdek samenkomende verhaallijnen over kracht en staal. Fire Emblem: Fortune’s Weave komt op 17 september exclusief naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

: betreed het Dagdan Empire, strijd in de strategische gevechten van de Heroic Games en ontdek samenkomende verhaallijnen over kracht en staal. komt op 17 september exclusief naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition : beleef de gebeurtenissen tijdens de grote ramp die zich 100 jaar voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild afspeelt in dit verbeterde actieavontuur voor de Nintendo Switch 2. Deze editie bevat alle content van de uitbreidingspas van Hyrule Warriors: Age of Calamity , verbeterde beeldkwaliteit en framerate, meer vijanden tegelijk op het scherm en een extra lastige moeilijkheidsgraad genaamd Onheilsstand. Spelers die de Nintendo Switch-versie hebben kunnen bestaande opgeslagen gegevens overdragen en korting krijgen op de digitale Nintendo Switch 2-versie via de Nintendo eShop. Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition verschijnt op 25 februari 2027 voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: beleef de gebeurtenissen tijdens de grote ramp die zich 100 jaar voor afspeelt in dit verbeterde actieavontuur voor de Nintendo Switch 2. Deze editie bevat alle content van de uitbreidingspas van , verbeterde beeldkwaliteit en framerate, meer vijanden tegelijk op het scherm en een extra lastige moeilijkheidsgraad genaamd Onheilsstand. Spelers die de Nintendo Switch-versie hebben kunnen bestaande opgeslagen gegevens overdragen en korting krijgen op de digitale Nintendo Switch 2-versie via de Nintendo eShop. verschijnt op 25 februari 2027 voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition : betreed het Bohemen van de 15e eeuw als Henry van Skalitz in deze bekroonde eerstepersoons-RPG in een open wereld. Vecht, sluip of kom verder met een vlotte babbel tijdens een verhaal over wraak, trouw en ontdekking in een rijke middeleeuwse wereld waarin je keuzes gebeurtenissen bepalen en blijvende consequenties kunnen hebben. Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition verschijnt in 2027 voor de Nintendo Switch 2 en bevat de basisgame, alle verhaaluitbreidingen, exclusieve uitrusting en een bonusmissie.

: betreed het Bohemen van de 15e eeuw als Henry van Skalitz in deze bekroonde eerstepersoons-RPG in een open wereld. Vecht, sluip of kom verder met een vlotte babbel tijdens een verhaal over wraak, trouw en ontdekking in een rijke middeleeuwse wereld waarin je keuzes gebeurtenissen bepalen en blijvende consequenties kunnen hebben. verschijnt in 2027 voor de Nintendo Switch 2 en bevat de basisgame, alle verhaaluitbreidingen, exclusieve uitrusting en een bonusmissie. Kirby Air Riders -amiibo en meer : de Kirby Air Riders amiibo* 2 -collectie bereikt op 12 november de finishlijn met de release van Zwaard-Kirby en Dragoon, en Noir-Dedede en Hydra. Tijdens een aankomend in-game Kirby Air Riders -evenement zijn er beloningen te verdienen en krijgen het hoofdmenu en de paddock een nieuw ontwerp. Hier zal in de toekomst meer over verteld worden.

: de amiibo* -collectie bereikt op 12 november de finishlijn met de release van Zwaard-Kirby en Dragoon, en Noir-Dedede en Hydra. Tijdens een aankomend in-game -evenement zijn er beloningen te verdienen en krijgen het hoofdmenu en de paddock een nieuw ontwerp. Hier zal in de toekomst meer over verteld worden. Kirby and the World Beyond : voor Kirby gloort er een nieuw 3D-avontuur aan de horizon. Ga vrij op verkenning in uitgestrekte omgevingen en maak creatief gebruik van Kirby’s kopieerkrachten om ontdekkingen te doen in Kirby and the World Beyond . De game komt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2, het jaar waarin de Kirby-serie 35 jaar bestaat.

: voor Kirby gloort er een nieuw 3D-avontuur aan de horizon. Ga vrij op verkenning in uitgestrekte omgevingen en maak creatief gebruik van Kirby’s kopieerkrachten om ontdekkingen te doen in . De game komt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2, het jaar waarin de Kirby-serie 35 jaar bestaat. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : beleef het iconische Batman-verhaal in een actieavontuur met steengoede gevechten, een vrij te verkennen Gotham City en kenmerkende LEGO-koddigheid. De Deluxe Edition bevat de Mayhem Collection-DLC, met een nieuwe verhaalmissie, Mayhem Mode en het schurkachtig Sinister Pack met de Joker en Harley Quinn. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt op 18 september voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

: beleef het iconische Batman-verhaal in een actieavontuur met steengoede gevechten, een vrij te verkennen Gotham City en kenmerkende LEGO-koddigheid. De Deluxe Edition bevat de Mayhem Collection-DLC, met een nieuwe verhaalmissie, Mayhem Mode en het schurkachtig Sinister Pack met de Joker en Harley Quinn. verschijnt op 18 september voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. Gratis update voor Mario Kart World : op het continent van Mario Kart World lagen in het volle zicht levels uit Super Mario Kart klaar om op gereden te worden. Deze circuits kunnen nu gekozen worden bij een versusrace. Scheur naar het Choco-Eiland, het Vanillemeer, de Spookvallei en meer, inclusief ?-vlakken op de weg die je voorwerpen geven, net als in de Super NES-game. De update voegt ook de propellerrally en knollenrally aan knock-outrally toe, plus een stand om online of via LAN bij vrienden mee te kijken. De gratis update is later vandaag beschikbaar.

: op het continent van lagen in het volle zicht levels uit klaar om op gereden te worden. Deze circuits kunnen nu gekozen worden bij een versusrace. Scheur naar het Choco-Eiland, het Vanillemeer, de Spookvallei en meer, inclusief ?-vlakken op de weg die je voorwerpen geven, net als in de Super NES-game. De update voegt ook de propellerrally en knollenrally aan knock-outrally toe, plus een stand om online of via LAN bij vrienden mee te kijken. De gratis update is later vandaag beschikbaar. MECCHA CHAMELEON : ga op in je omgeving in deze competitieve multiplayergame waarin verstoppertje wordt gecombineerd met schilderen. Neem een houding aan en word één met muren, meubels en decoraties door kleuren en patronen na te schilderen terwijl een zoekteam het verstopteam probeert te vinden. Er is ondersteuning voor 1-12 spelers online* 3 en in elk potje wordt creativiteit en snel nadenken beloond. Verschijnt later vandaag in de Nintendo eShop voor de Nintendo Switch 2.

: ga op in je omgeving in deze competitieve multiplayergame waarin verstoppertje wordt gecombineerd met schilderen. Neem een houding aan en word één met muren, meubels en decoraties door kleuren en patronen na te schilderen terwijl een zoekteam het verstopteam probeert te vinden. Er is ondersteuning voor 1-12 spelers online* en in elk potje wordt creativiteit en snel nadenken beloond. Verschijnt later vandaag in de Nintendo eShop voor de Nintendo Switch 2. Mega Man: Dual Override : Proto Man is net als Mega Man speelbaar in dit nieuwste deel van deze klassieke actieserie. Spelers kunnen vijanden rammen met Proto Mans schild of ze van afstand beschieten als Mega Man. Ze kunnen ook Custom Chips gebruiken voor een eigen combinatie van acties. Beide personages kunnen ook hun gloednieuwe Override-vorm activeren om Robot Masters met nog meer aanvalskracht te verslaan. Mega Man: Dual Override knalt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Er verschijnen tegelijk ook nieuwe amiibo-figuren* 2 van Mega Man en Proto Man.

: Proto Man is net als Mega Man speelbaar in dit nieuwste deel van deze klassieke actieserie. Spelers kunnen vijanden rammen met Proto Mans schild of ze van afstand beschieten als Mega Man. Ze kunnen ook Custom Chips gebruiken voor een eigen combinatie van acties. Beide personages kunnen ook hun gloednieuwe Override-vorm activeren om Robot Masters met nog meer aanvalskracht te verslaan. knalt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Er verschijnen tegelijk ook nieuwe amiibo-figuren* van Mega Man en Proto Man. METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION : vier dertig jaar run-‘n-gun-actie met een collectie van tien klassieke METAL SLUG-games. Speel samen in onlinemultiplayer* 3 , zet een hoge score neer voor het onlineklassement en ontdek een galerie met artwork en muziek van de serie. De Combat School is terug met extra content, en er is ook de verloren gewaande locatietest van METAL SLUG . Geniet van tijdloze actie als METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION in 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komt.

: vier dertig jaar run-‘n-gun-actie met een collectie van tien klassieke METAL SLUG-games. Speel samen in onlinemultiplayer* , zet een hoge score neer voor het onlineklassement en ontdek een galerie met artwork en muziek van de serie. De Combat School is terug met extra content, en er is ook de verloren gewaande locatietest van . Geniet van tijdloze actie als in 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komt. Metroid Ravenous : het is eten of gegeten worden voor Samus Aran in een gloednieuw 2D-avontuur op de Nintendo Switch 2. Van Metroid Ravenous worden op dezelfde dag amiibo* 2 van Samus en een Chozo-standbeeld uitgebracht. Er komt ook een derde amiibo aan van Samus in haar Metroid-pak, die samen met een SteelBook® inbegrepen is in de Special Edition. Zowel de standaarduitgave als de Special Edition verschijnen op 28 januari 2027. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk.

: het is eten of gegeten worden voor Samus Aran in een gloednieuw 2D-avontuur op de Nintendo Switch 2. Van worden op dezelfde dag amiibo* van Samus en een Chozo-standbeeld uitgebracht. Er komt ook een derde amiibo aan van Samus in haar Metroid-pak, die samen met een SteelBook® inbegrepen is in de Special Edition. Zowel de standaarduitgave als de Special Edition verschijnen op 28 januari 2027. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk. Monster Hunter Wilds : de populaire jagersactiegame komt naar de Nintendo Switch 2. Doorkruis de Forbidden Lands om op enorme monsters te jagen, maak uitrusting en ontdek de geheimen van een dynamische wereld. Of je nu thuis bent of onderweg, jagers kunnen draadloos lokaal of online met vrienden spelen, ook met verschillende platformen. Alle game-updates zijn inbegrepen, zoals de Grand Hub, populaire monsters uit eerdere delen zoals Mizutsune en Lagiacrus, de FINAL FANTASY XIV Online -samenwerking en meer. Monster Hunter Wilds verschijnt op 4 december voor de Nintendo Switch 2. De enorme uitbreiding* 1 Monster Hunter Wilds: Ascendance komt in 2027 ook naar de Nintendo Switch 2.

: de populaire jagersactiegame komt naar de Nintendo Switch 2. Doorkruis de Forbidden Lands om op enorme monsters te jagen, maak uitrusting en ontdek de geheimen van een dynamische wereld. Of je nu thuis bent of onderweg, jagers kunnen draadloos lokaal of online met vrienden spelen, ook met verschillende platformen. Alle game-updates zijn inbegrepen, zoals de Grand Hub, populaire monsters uit eerdere delen zoals Mizutsune en Lagiacrus, de -samenwerking en meer. verschijnt op 4 december voor de Nintendo Switch 2. De enorme uitbreiding* komt in 2027 ook naar de Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort : er is op Wuhu-eiland naast sporten nog veel meer om te zien en te doen. Naast 12 sporten met intuïtieve bewegingsbesturing kun je het eiland vrij verkennen, dolfijnen achtervolgen, verborgen hibiscusbloemen zoeken en Spocco-foto’s verzamelen om meer over de mooiste plekjes van het resort te leren. Er is een nieuwe offline stand genaamd Eilandkroon waarbij je het klassement van elke sport beklimt om de eilandkampioenen en zelfs de eilandlegenden uit te kunnen dagen. Bij elke sport verdien je ook Spocco-punten, die je inwisselen voor nieuwe manieren om het uiterlijk van je Mii-personage of Sportsmate aan te passen. Nintendo Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober exclusief op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

: er is op Wuhu-eiland naast sporten nog veel meer om te zien en te doen. Naast 12 sporten met intuïtieve bewegingsbesturing kun je het eiland vrij verkennen, dolfijnen achtervolgen, verborgen hibiscusbloemen zoeken en Spocco-foto’s verzamelen om meer over de mooiste plekjes van het resort te leren. Er is een nieuwe offline stand genaamd Eilandkroon waarbij je het klassement van elke sport beklimt om de eilandkampioenen en zelfs de eilandlegenden uit te kunnen dagen. Bij elke sport verdien je ook Spocco-punten, die je inwisselen voor nieuwe manieren om het uiterlijk van je Mii-personage of Sportsmate aan te passen. verschijnt op 22 oktober exclusief op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale : proef het ritme in dit 3D-platformavontuur vol muzikale puzzels. Kruip in de huid van Kaya die tijdens een hartverwarmende reis door de magische wereld Selera uit probeert te groeien tot een Wereldbouwer. Los puzzels op, leer nieuwe vaardigheden en gebruik Kaya’s lepel om tegen koddige vijanden te vechten, regio’s op basis van de rijke culturen van Zuidoost-Azië te verkennen, nieuwe vrienden te ontmoeten en verrassende geheimen te ontdekken. Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale komt in 2027 naar de Nintendo Switch 2.

: proef het ritme in dit 3D-platformavontuur vol muzikale puzzels. Kruip in de huid van Kaya die tijdens een hartverwarmende reis door de magische wereld Selera uit probeert te groeien tot een Wereldbouwer. Los puzzels op, leer nieuwe vaardigheden en gebruik Kaya’s lepel om tegen koddige vijanden te vechten, regio’s op basis van de rijke culturen van Zuidoost-Azië te verkennen, nieuwe vrienden te ontmoeten en verrassende geheimen te ontdekken. komt in 2027 naar de Nintendo Switch 2. Onyx: The Dark Grip : overleef zowel als personage als degene die de omgeving bestuurt in een bovennatuurlijke 2,5D-horrorgame die door Bloober Team exclusief voor de Nintendo Switch 2 wordt ontwikkeld. Speel als de mysterieuze Entity en leid een eenzame reiziger die in een spookstad is beland. Beïnvloed de omgeving met je bovennatuurlijke krachten, los puzzels op, hou je staande tegenover angstaanjagende monsters en zorg dat de reiziger zijn verstand niet verliest. Overschrijd de grens tussen de gamewereld en echte wereld als Onyx: The Dark Grip in 2027 naar de Nintendo Switch 2 komt.

: overleef zowel als personage als degene die de omgeving bestuurt in een bovennatuurlijke 2,5D-horrorgame die door Bloober Team exclusief voor de Nintendo Switch 2 wordt ontwikkeld. Speel als de mysterieuze Entity en leid een eenzame reiziger die in een spookstad is beland. Beïnvloed de omgeving met je bovennatuurlijke krachten, los puzzels op, hou je staande tegenover angstaanjagende monsters en zorg dat de reiziger zijn verstand niet verliest. Overschrijd de grens tussen de gamewereld en echte wereld als in 2027 naar de Nintendo Switch 2 komt. Persona 6 en Persona 4 Revival : er zijn een gloednieuw deel en een remake van een geliefde klassieker in de illustere Persona-serie onderweg naar de Nintendo Switch 2. Persona 6 brengt een compleet nieuw verhaal en nieuwe personages met een bekende mengeling van dagelijkse bezigheden, sociale interacties en bovennatuurlijke avonturen. In Persona 4 Revival kunnen spelers opnieuw het mysterie rond het Midnight Channel beleven, waarbij een groep vrienden een paranormaal onderzoek begint naar aanleiding van een reeks bizarre moorden. Haal onderlinge banden aan, wek je verborgen Persona-kracht op en ga strategische beurtelingse gevechten aan in twee onvergetelijke RPG-avonturen. Persona 4 Revival komt op 20 mei 2027 naar de Nintendo Switch 2.

: er zijn een gloednieuw deel en een remake van een geliefde klassieker in de illustere Persona-serie onderweg naar de Nintendo Switch 2. brengt een compleet nieuw verhaal en nieuwe personages met een bekende mengeling van dagelijkse bezigheden, sociale interacties en bovennatuurlijke avonturen. In kunnen spelers opnieuw het mysterie rond het Midnight Channel beleven, waarbij een groep vrienden een paranormaal onderzoek begint naar aanleiding van een reeks bizarre moorden. Haal onderlinge banden aan, wek je verborgen Persona-kracht op en ga strategische beurtelingse gevechten aan in twee onvergetelijke RPG-avonturen. komt op 20 mei 2027 naar de Nintendo Switch 2. Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-academie : een vernieuwd Pikmin-avontuur met nieuwe Nintendo Switch 2-functies en uitdagingen. Geef je reddingshond Otsjin stemopdrachten en complimentjes via de ingebouwde microfoon van het systeem. In de nieuwe Dandori-academie kun je in allerlei levels testen hoe goed je bent in het zo snel mogelijk verzamelen van schatten. Je kunt doordeweeks oefenen en dan op vrijdag, zaterdag of zondag een examen doen. Er zijn ook onlineranglijsten* 3 , medailles om te verdienen en drie moeilijkheidsgraden. In de Dandori-academie worden geleidelijk 72 levels uitgebracht. Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-academie verschijnt op 12 november. Pre-orders voor het upgradepack* 6 zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: een vernieuwd Pikmin-avontuur met nieuwe Nintendo Switch 2-functies en uitdagingen. Geef je reddingshond Otsjin stemopdrachten en complimentjes via de ingebouwde microfoon van het systeem. In de nieuwe Dandori-academie kun je in allerlei levels testen hoe goed je bent in het zo snel mogelijk verzamelen van schatten. Je kunt doordeweeks oefenen en dan op vrijdag, zaterdag of zondag een examen doen. Er zijn ook onlineranglijsten* , medailles om te verdienen en drie moeilijkheidsgraden. In de Dandori-academie worden geleidelijk 72 levels uitgebracht. verschijnt op 12 november. Pre-orders voor het upgradepack* zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Pokémon Pokopia Expansion Pass: Deel 2 : laat je gevoel voor mode zien in deel 2 van de betaalde Pokémon Pokopia Expansion Pass -DLC* 1 . Geef Ditto en andere Pokémon in Pokémon Pokopia nieuwe accessoires zoals zonnebrillen, strikjes en vlinderdassen. Met alle modieuze combinaties en verkleedopties die deel 2 biedt, worden je Pokémon-avonturen later dit jaar nog stijlvoller. De betaalde Pokémon Pokopia Expansion Pass-DLC is nu verkrijgbaar.

: laat je gevoel voor mode zien in deel 2 van de betaalde -DLC* . Geef Ditto en andere Pokémon in Pokémon Pokopia nieuwe accessoires zoals zonnebrillen, strikjes en vlinderdassen. Met alle modieuze combinaties en verkleedopties die deel 2 biedt, worden je Pokémon-avonturen later dit jaar nog stijlvoller. De betaalde is nu verkrijgbaar. Professor Layton and the New World of Steam : professor Layton en zijn trouwe assistent Luke keren terug in een gloednieuw avontuur in de puzzelserie, dat zich afspeelt aan het begin van de industriële revolutie. Nadat hij een brief van Luke heeft ontvangen, reist de professor naar Steam Bison, een stad die zich rap ontwikkelt waar vreemde gebeurtenissen plaatsvinden. Los puzzels op, vind aanwijzingen en volg het duo tijdens hun zoektocht naar de waarheid als Professor Layton and the New World of Steam op 10 december naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komt.

: professor Layton en zijn trouwe assistent Luke keren terug in een gloednieuw avontuur in de puzzelserie, dat zich afspeelt aan het begin van de industriële revolutie. Nadat hij een brief van Luke heeft ontvangen, reist de professor naar Steam Bison, een stad die zich rap ontwikkelt waar vreemde gebeurtenissen plaatsvinden. Los puzzels op, vind aanwijzingen en volg het duo tijdens hun zoektocht naar de waarheid als op 10 december naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komt. Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 Gold Edition : beleef drie bekroonde survival-horroravonturen op de Nintendo Switch 2. De essentie van de oorspronkelijke games is behouden gebleven en aangevuld met moderne ideeën die ondersteund worden door de RE ENGINE. Resident Evil 2 Deluxe Edition en Resident Evil 4 Gold Edition bevatten ook een schat aan extra content boven op de oorspronkelijke versies. De digitale versies van deze drie games verschijnen op 16 oktober. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop en de games hebben korting tot en met 15 oktober. De fysieke versies van alle drie de games worden op 29 januari 2027 uitgebracht.

: beleef drie bekroonde survival-horroravonturen op de Nintendo Switch 2. De essentie van de oorspronkelijke games is behouden gebleven en aangevuld met moderne ideeën die ondersteund worden door de RE ENGINE. en bevatten ook een schat aan extra content boven op de oorspronkelijke versies. De digitale versies van deze drie games verschijnen op 16 oktober. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop en de games hebben korting tot en met 15 oktober. De fysieke versies van alle drie de games worden op 29 januari 2027 uitgebracht. Romancing SaGa 3: Destinies United : de klassieke RPG uit 1995 keert terug als een compleet herziene 3D-remake met een moderne grafische stijl, ingesproken stemmen, nieuwe muziekuitvoeringen en meer. Kies uit acht hoofdpersonages en beleef een open avontuur waarin je keuzes het verhaalverloop bepalen en missies in iedere volgorde kunnen worden gedaan. Verdiep je in de beurtelingse gevechten en leer nieuwe vaardigheden met het kenmerkende Glimmer-systeem. Romancing SaGa 3: Destinies United komt op 16 februari 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

: de klassieke RPG uit 1995 keert terug als een compleet herziene 3D-remake met een moderne grafische stijl, ingesproken stemmen, nieuwe muziekuitvoeringen en meer. Kies uit acht hoofdpersonages en beleef een open avontuur waarin je keuzes het verhaalverloop bepalen en missies in iedere volgorde kunnen worden gedaan. Verdiep je in de beurtelingse gevechten en leer nieuwe vaardigheden met het kenmerkende Glimmer-systeem. komt op 16 februari 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Update voor Star Fox / Star Fox Adventures : op 30 september verschijnt er een gratis update voor Star Fox op de Nintendo Switch 2. Luchtgevecht kan voortaan met vier spelers op één Nintendo Switch 2-systeem worden gespeeld, inclusief lokaal tegen elkaar en als team tijdens onlinegevechten. Er worden ook drie nieuwe levels toegevoegd. Activeer de krachtige laser op Katina, vernietig asteroïden en ontwijk energiegolven in Sector X en scan data modules op Venom voordat de dodelijke afweerpuls plaatsvindt. Star Fox Adventures wordt later vandaag aan Nintendo GameCube – Nintendo Classics toegevoegd. Leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket* 3 op de Nintendo Switch 2 kunnen in dit klassieke avontuur samen met Fox’ nieuwe maatje Tricky op verkenning gaan op een planeet vol dinosaurussen.

: op 30 september verschijnt er een gratis update voor op de Nintendo Switch 2. Luchtgevecht kan voortaan met vier spelers op één Nintendo Switch 2-systeem worden gespeeld, inclusief lokaal tegen elkaar en als team tijdens onlinegevechten. Er worden ook drie nieuwe levels toegevoegd. Activeer de krachtige laser op Katina, vernietig asteroïden en ontwijk energiegolven in Sector X en scan data modules op Venom voordat de dodelijke afweerpuls plaatsvindt. wordt later vandaag aan Nintendo GameCube – Nintendo Classics toegevoegd. Leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket* op de Nintendo Switch 2 kunnen in dit klassieke avontuur samen met Fox’ nieuwe maatje Tricky op verkenning gaan op een planeet vol dinosaurussen. Stage Fright : van de makers van de multiplayerhit OVERCOOKED! komt nu een nieuwe coöperatieve belevenis voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Twee spelers moeten samenwerken terwijl ze op verkenning gaan, escape rooms oplossen en een vermiste vriend proberen te vinden in dit charmante jeugdavontuur. Speel online* 3 of samen op de bank in lokale coöp, of via GameShare als de game in 2027 verschijnt.

: van de makers van de multiplayerhit komt nu een nieuwe coöperatieve belevenis voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Twee spelers moeten samenwerken terwijl ze op verkenning gaan, escape rooms oplossen en een vermiste vriend proberen te vinden in dit charmante jeugdavontuur. Speel online* of samen op de bank in lokale coöp, of via GameShare als de game in 2027 verschijnt. Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Lara Croft keert terug in een nieuwe uitvoering van haar iconische eerste avontuur, dat compleet opnieuw is opgebouwd voor een nieuwe generatie. Reis met de legendarische archeologe de wereld over om de verspreide delen van de Scion te verzamelen, een krachtig artefact uit de oudheid. Ga op verkenning van de jungle in Peru en antieke ruïnes in Griekenland tot de tombes van Egypte. Trotseer dodelijke valstrikken en roofdieren met Lara’s kenmerkende acrobatische vermogen en trouwe pistolen. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Pre-orders voor de Deluxe Edition krijgen ook de Lara Croft Survivor Outfit, 48 uur eerdere toegang tot de game, een verhaal-DLC en de Lara Croft Parisian Fugitive Outfit. Pre-orders voor de standaardeditie krijgen de Lara Croft Survivor Outfit. Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt op 12 februari 2027 naar de Nintendo Switch 2.

: Lara Croft keert terug in een nieuwe uitvoering van haar iconische eerste avontuur, dat compleet opnieuw is opgebouwd voor een nieuwe generatie. Reis met de legendarische archeologe de wereld over om de verspreide delen van de Scion te verzamelen, een krachtig artefact uit de oudheid. Ga op verkenning van de jungle in Peru en antieke ruïnes in Griekenland tot de tombes van Egypte. Trotseer dodelijke valstrikken en roofdieren met Lara’s kenmerkende acrobatische vermogen en trouwe pistolen. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Pre-orders voor de Deluxe Edition krijgen ook de Lara Croft Survivor Outfit, 48 uur eerdere toegang tot de game, een verhaal-DLC en de Lara Croft Parisian Fugitive Outfit. Pre-orders voor de standaardeditie krijgen de Lara Croft Survivor Outfit. komt op 12 februari 2027 naar de Nintendo Switch 2. The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered / The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past : monsterjager Geralt van Rivia keert terug als The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered op 29 september naar de Nintendo Switch 2 komt. Deze gemoderniseerde versie van de bekroonde RPG biedt verbeterde beelden en prestaties, en nieuwe gameplayopties zoals bewegingsrichten, Joy-Con 2-muisbesturing en touchscreenondersteuning. Daarnaast is de Nintendo Switch 2-versie gratis in de Nintendo eShop te downloaden voor spelers die de fysieke of digitale Nintendo Switch-versie al hebben. Er komt in 2027 ook een gloednieuwe betaalde uitbreiding* 1 genaamd Songs of the Past die je nu alvast op je wenslijst kunt zetten in de Nintendo eShop.

: monsterjager Geralt van Rivia keert terug als op 29 september naar de Nintendo Switch 2 komt. Deze gemoderniseerde versie van de bekroonde RPG biedt verbeterde beelden en prestaties, en nieuwe gameplayopties zoals bewegingsrichten, Joy-Con 2-muisbesturing en touchscreenondersteuning. Daarnaast is de Nintendo Switch 2-versie gratis in de Nintendo eShop te downloaden voor spelers die de fysieke of digitale Nintendo Switch-versie al hebben. Er komt in 2027 ook een gloednieuwe betaalde uitbreiding* genaamd die je nu alvast op je wenslijst kunt zetten in de Nintendo eShop. Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition : er wachten nieuwe uitdagingen en bondgenoten in Aionios. Hou je staande tegen golven vijanden in de nieuwe Heroes’ Vault-stand, waarin je na elke overwinning je team kunt versterken of nieuwe bondgenoten kun krijgen voordat je tegen de machtige eindbaas vecht. Er is ook een nieuwe heldin genaamd Shimmer, die snelle combo’s en krachtige uithalen tot haar beschikking heeft, plus het vermogen om de toekomst te zien. Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 3 december. Er verschijnt dan ook een upgradepack voor spelers die Xenoblade Chronicles 3 al voor de Nintendo Switch hebben.

: er wachten nieuwe uitdagingen en bondgenoten in Aionios. Hou je staande tegen golven vijanden in de nieuwe Heroes’ Vault-stand, waarin je na elke overwinning je team kunt versterken of nieuwe bondgenoten kun krijgen voordat je tegen de machtige eindbaas vecht. Er is ook een nieuwe heldin genaamd Shimmer, die snelle combo’s en krachtige uithalen tot haar beschikking heeft, plus het vermogen om de toekomst te zien. verschijnt op 3 december. Er verschijnt dan ook een upgradepack voor spelers die al voor de Nintendo Switch hebben. Yo-kai Watch 2: Haunted Domain : het nieuwste deel in de Yo-kai Watch-serie is een evolutie van de avonturen van Yo-kai Watch 2: Skeletspoken , Gigageesten en Droomfantomen met verbeterde graphics en nieuwe content op de Nintendo Switch 2. Beleef een mysterieuze avontuur terwijl je als Nate met allerlei Yo-kai bevriend raakt. Naast nieuwe verhaalcontent kunnen spelers ook een aantal nieuwe Yo-kai vinden. Hier zal in de toekomst meer over worden verteld.

: het nieuwste deel in de Yo-kai Watch-serie is een evolutie van de avonturen van , en met verbeterde graphics en nieuwe content op de Nintendo Switch 2. Beleef een mysterieuze avontuur terwijl je als Nate met allerlei Yo-kai bevriend raakt. Naast nieuwe verhaalcontent kunnen spelers ook een aantal nieuwe Yo-kai vinden. Hier zal in de toekomst meer over worden verteld. Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX: er breekt een nieuw schooljaar aan. Yu-Gi-Oh! GX TAG FORCE 3 is herboren met moderne graphics, verbeterde duels en bekende kaarten uit de Yu-Gi-Oh! GX-anime. Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX verschijnt op 16 februari 2027 voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop en bevatten vier in-game voorwerpen voor Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Bij fysieke versies zitten drie Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME-kaarten.

Naast de bovengenoemde titels bevatte de presentatie een collage van nog meer games die onderweg zijn naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch, waaronder:

DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World : ontdek hoe goed je bent in monsters temmen in de gratis demo die later vandaag uitkomt. Beleef het verhaal van Bianca en Nera tot aan het einde van de Witherwood-regio terwijl je monsters scout, traint en laat vechten. De volledige game komt op 3 december naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

: ontdek hoe goed je bent in monsters temmen in de gratis demo die later vandaag uitkomt. Beleef het verhaal van Bianca en Nera tot aan het einde van de Witherwood-regio terwijl je monsters scout, traint en laat vechten. De volledige game komt op 3 december naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Eriksholm: The Stolen Dream : help Hanna in haar zoektocht naar haar vermiste broer in dit isometrische verhaalgedreven stealth-avontuur in een barre Noordelijke stad in het begin van de 20e eeuw. Komt op 3 december naar de Nintendo Switch 2 met touchscreenondersteuning en Joy-Con 2-muisbesturing als nieuwe besturingsopties.

: help Hanna in haar zoektocht naar haar vermiste broer in dit isometrische verhaalgedreven stealth-avontuur in een barre Noordelijke stad in het begin van de 20e eeuw. Komt op 3 december naar de Nintendo Switch 2 met touchscreenondersteuning en Joy-Con 2-muisbesturing als nieuwe besturingsopties. Fading Echo : speel als One, een jonge legende met de kracht van Æther, in deze actieavonturen-RPG die om de elementen draait. Wissel tussen een menselijke vorm en een waterblobvorm terwijl je verkent, puzzels oplost en tegen vijanden vecht in een gebroken multiversum waarin oerkrachten ontwaken en werkelijkheden in botsing komen terwijl een wezen genaamd de Paradox chaos veroorzaakt. Komt op 17 september naar de Nintendo Switch 2. Er zal later vandaag een demo verschijnen.

: speel als One, een jonge legende met de kracht van Æther, in deze actieavonturen-RPG die om de elementen draait. Wissel tussen een menselijke vorm en een waterblobvorm terwijl je verkent, puzzels oplost en tegen vijanden vecht in een gebroken multiversum waarin oerkrachten ontwaken en werkelijkheden in botsing komen terwijl een wezen genaamd de Paradox chaos veroorzaakt. Komt op 17 september naar de Nintendo Switch 2. Er zal later vandaag een demo verschijnen. FARCRY 3 Blood Dragon – Classic Edition : vecht in een met neon doordrenkte toekomst in deze retro-futuristische op zichzelf staande actieshooter die inspiratie put uit sciencefictionfilms uit de jaren 80. Komt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2.

: vecht in een met neon doordrenkte toekomst in deze retro-futuristische op zichzelf staande actieshooter die inspiratie put uit sciencefictionfilms uit de jaren 80. Komt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2. FARCRY 3 Classic Edition : speel als Jason Brody, een gestrande toerist die van een oproerig tropisch eiland probeert te ontsnappen. Deze actieshooter biedt een avontuur in een open wereld met FPS-gevechten, stealth, verkenning, jagen en uitrustingconstructie. Komt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2.

: speel als Jason Brody, een gestrande toerist die van een oproerig tropisch eiland probeert te ontsnappen. Deze actieshooter biedt een avontuur in een open wereld met FPS-gevechten, stealth, verkenning, jagen en uitrustingconstructie. Komt in de lente van 2027 naar de Nintendo Switch 2. Hela: of Mice & Magic : speel als een dappere muis in dit knusse openwereldavontuur geïnspireerd op Noordse folklore en help het land en andere dieren. Verken een handgemaakte speelwereld en los puzzels op, in je eentje of samen met een andere speler lokaal op een gedeeld scherm* 5 of met maximaal drie vrienden online* 3 . Komt op 1 december naar de Nintendo Switch 2.

: speel als een dappere muis in dit knusse openwereldavontuur geïnspireerd op Noordse folklore en help het land en andere dieren. Verken een handgemaakte speelwereld en los puzzels op, in je eentje of samen met een andere speler lokaal op een gedeeld scherm* of met maximaal drie vrienden online* . Komt op 1 december naar de Nintendo Switch 2. Hell Is Us : verken een door oorlog verscheurd land vol chimaera’s in dit duistere actieavontuur. Je hebt geen kaart, kompas of missie-indicators tot je beschikking, dus je moet op je instinct, zwaard en geavanceerde drone vertrouwen om het land te doorkruisen. Komt op 8 oktober naar de Nintendo Switch 2.

: verken een door oorlog verscheurd land vol chimaera’s in dit duistere actieavontuur. Je hebt geen kaart, kompas of missie-indicators tot je beschikking, dus je moet op je instinct, zwaard en geavanceerde drone vertrouwen om het land te doorkruisen. Komt op 8 oktober naar de Nintendo Switch 2. HOT WHEELS Infinite Rush : kruip achter het stuur van je favoriete Hot Wheels-voertuigen en verken vier thematische eilanden vol met races, stunts en verzamelobjecten. Race, drift en boost door een wereld van Hot Wheels-formaat waarin je onbegrensd kunt scheuren als de game op 10 september naar de Nintendo Switch 2 komt.

: kruip achter het stuur van je favoriete Hot Wheels-voertuigen en verken vier thematische eilanden vol met races, stunts en verzamelobjecten. Race, drift en boost door een wereld van Hot Wheels-formaat waarin je onbegrensd kunt scheuren als de game op 10 september naar de Nintendo Switch 2 komt. House Flipper 2 : maak schoon, renoveer, decoreer en bouw huizen vanaf de grond af op in deze ontspannen renovatiesimulator. Kies tussen Sandbox-modus, waarin je een compleet nieuw huis kunt bouwen, en de verhaalmodus waarin je in lange renovatieprojecten duikt. Bevat ook de Sakura-DLC met voorwerpen, locaties en kopers die op Japan zijn gebaseerd. Spelers kunnen de online coöp-modus* 3 voor 2-4 spelers proberen als de game op 15 oktober naar de Nintendo Switch 2 komt.

: maak schoon, renoveer, decoreer en bouw huizen vanaf de grond af op in deze ontspannen renovatiesimulator. Kies tussen Sandbox-modus, waarin je een compleet nieuw huis kunt bouwen, en de verhaalmodus waarin je in lange renovatieprojecten duikt. Bevat ook de Sakura-DLC met voorwerpen, locaties en kopers die op Japan zijn gebaseerd. Spelers kunnen de online coöp-modus* voor 2-4 spelers proberen als de game op 15 oktober naar de Nintendo Switch 2 komt. It Takes Two : beleef een doldwaas avontuur voor twee als de game van het jaar bij de Game Awards 2021 op 15 oktober met verbeterde beeldkwaliteit naar de Nintendo Switch 2 komt. In dit coöpavontuur spelen spelers als Cody en May, een twistend paar dat door een magische spreuk in poppen is veranderd, terwijl ze samenwerken om obstakels en uitdagingen te overwinnen. Speel gratis samen met een andere speler met een Friend’s Pass, speel online* 3 tussen verschillende platformen, of gebruik GameShare* 7 om lokaal met spelers met een Nintendo Switch 2- of Nintendo Switch-systeem samen te spelen. Spelers die de Nintendo Switch-versie hebben, kunnen gratis upgraden.

: beleef een doldwaas avontuur voor twee als de game van het jaar bij de Game Awards 2021 op 15 oktober met verbeterde beeldkwaliteit naar de Nintendo Switch 2 komt. In dit coöpavontuur spelen spelers als Cody en May, een twistend paar dat door een magische spreuk in poppen is veranderd, terwijl ze samenwerken om obstakels en uitdagingen te overwinnen. Speel gratis samen met een andere speler met een Friend’s Pass, speel online* tussen verschillende platformen, of gebruik GameShare* om lokaal met spelers met een Nintendo Switch 2- of Nintendo Switch-systeem samen te spelen. Spelers die de Nintendo Switch-versie hebben, kunnen gratis upgraden. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition : in deze geoptimaliseerde versie voor de Nintendo Switch 2 leid je Star-Lord en de Guardians door een verhaalgedreven avontuur waarin je beslissingen bepalend zijn voor je reis. Bevat een exclusieve set jaren-80-glamrockoutfits. Komt op 5 november naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

: in deze geoptimaliseerde versie voor de Nintendo Switch 2 leid je Star-Lord en de Guardians door een verhaalgedreven avontuur waarin je beslissingen bepalend zijn voor je reis. Bevat een exclusieve set jaren-80-glamrockoutfits. Komt op 5 november naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Palia – Nintendo Switch 2 Edition : knutsel, verken, verzamel, houd dieren, bouw een huis en trotseer kerkers met vrienden in dit gratis te downloaden fantasierijke levenssimulatieavontuur. Spelers kunnen een uitgebreide ervaring beleven met seizoensupdates, community-evenementen en de nieuwe Echo Expeditions. Komt in december naar de Nintendo Switch 2 met verbeterde prestaties, verrijkte beeldkwaliteit en nieuwe manieren om te spelen met Joy-Con 2-muisbesturing.

: knutsel, verken, verzamel, houd dieren, bouw een huis en trotseer kerkers met vrienden in dit gratis te downloaden fantasierijke levenssimulatieavontuur. Spelers kunnen een uitgebreide ervaring beleven met seizoensupdates, community-evenementen en de nieuwe Echo Expeditions. Komt in december naar de Nintendo Switch 2 met verbeterde prestaties, verrijkte beeldkwaliteit en nieuwe manieren om te spelen met Joy-Con 2-muisbesturing. SONIC PICO PARK: bereid je voor om door de wereld te racen als Knuckles, Amy, Tails en anderen. Sonic the Hedgehog en zijn vrienden mengen zich in het actiepuzzelplezier van PICO PARK, met levels vol ringen, loopings en springveren, plus ondersteuning voor 2-8 spelers lokaal*5 of online*3. Komt op 12 november naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

Stellar Blade Complete Edition: red de mensheid van uitsterven als EVE in dit verhaalgedreven actieavontuur waarin je afdaalt vanuit de Colony om de aarde te heroveren die overspoeld wordt door monsters genaamd Naytiba. De game bevat samenwerkingscontent van NieR:Automata en GODDESS OF VICTORY: NIKKE, plus nieuwe onthulde Bayonetta-outfits. Spelers kunnen thuis of onderweg van de game genieten met Joy-Con 2-bewegingsbesturing voor selecte activiteiten buiten gevechten zoals vissen. Komt op 5 november naar de Nintendo Switch 2. Spelers die een pre-order plaatsen kunnen bepaalde outfits eerder vrijspelen