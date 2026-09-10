Kojima’s Physint blijft dankzij Xbox bestaan

Nadat PlayStation besloot niet langer verder te willen gaan met Hideo Kojima’s Physint zorgde Xbox dat de ontwikkelaar zijn werk aan de spionage game kon vervolgen.

Dit laat Hideo Kojima weten in een verklaring op social media, waarin hij dus te kennen geeft dat het project dankzij Xbox verder kan gaan. PlayStation zou de game in juni hebben geannuleerd. Het zou Kojima maar liefst drie maanden hebben gekost om een nieuwe partner te vinden en vond die uiteindelijk bij de concurrent van PlayStation.

De verklaring van Kojima luidt als volgt:

“Physint is een belangrijk project, zowel voor mij persoonlijk als voor Kojima Productions. Vastbesloten om het project voort te zetten, hebben we de afgelopen drie maanden onvermoeibaar gezocht naar een nieuwe partner.

Tijdens het inwinnen van advies en het voeren van onderhandelingen met mensen uit diverse vakgebieden, vonden we in Xbox een partner met wie we een gemeenschappelijke visie voor de toekomst delen, en we hebben besloten om opnieuw met hen samen te werken.”

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

Physint wordt door Kojima beschreven als een een genre-bepalende actie-spionagetitel. Gezien de geschiedenis van de beste man lijkt het ons sterk dat de game niet veel weg gaat hebben van Metal Gear Solid.

Ook Sony heeft gereageerd met een verklaring en die luidt als volgt:

“Na zorgvuldige overweging hebben we de moeilijke beslissing genomen om de samenwerking met Kojima Productions voor het project Physint te beëindigen. We blijven grote bewondering hebben voor Hideo Kojima’s visie op de game.

Onze relatie blijft sterk na drie decennia van toonaangevende, genre-bepalende creatieve samenwerking, en we kijken ernaar uit om in de toekomst nauw te blijven samenwerken met Hideo Kojima en zijn bekroonde onafhankelijke studio.”

Wat vinden jullie van deze situatie? Laat het ons vooral weten in de reacties!