THQ Nordic geannuleerde Avengers game mogelijk weer in ontwikkeling

De datalek op Steam zorgt voor veel waardevolle informatie. Zo lijkt de Avengers game van THQ Nordic toch weer in ontwikkeling te zijn.

De lek onthulde verschillende onaangekondigde games en de daarbij behorende achievements, zoals die van Kingdom Hearts 4. De lange lijst met meer dan 100 games waarvan de achievementlijsten zijn uitgelekt, omvat ook THQ’s Avengers-titel, die al in 2011 werd geannuleerd. Het lijkt er echter op dat de titel niet helemaal van de baan is.

Hoewel THQ als studio niet meer bestaat, is THQ Nordic nog steeds actief. Een deel van de assets en licenties is overgenomen door EA, waaronder een Iron Man-titel waaraan momenteel wordt gewerkt.

Het is niet direct duidelijk wie er, indien er al iemand, aan de Avengers-titel werkt en het zou allemaal nog een dwaalspoor kunnen zijn aangezien het onduidelijk is hoe actueel de lijst aan achievement is.

Een belangrijk punt van zorg voor fans die hopen op officieel nieuws over de heropleving van de Avengers-titel is de laatste update van de lijst, die 11 maanden geleden, in 2025, plaatsvond. Maar aangezien de game al lang daarvoor geannuleerd was, bestaat er nog steeds een kans.

Het lek komt bovendien kort na een bericht van DanielRPK waarin hij beweerde dat een nieuwe Avengers-game, los van de vorige titel van Square Enix, nog steeds in ontwikkeling is. Het is echter niet duidelijk of hij doelde op een heropleving door THQ.

We zullen moeten afwachten of er meer nieuws komt over aankomende nieuwe Marvel-games, maar gelukkig is Marvel’s Wolverine binnenkort wel in aantocht.