Moss-ontwikkelaar sluit de deuren

Polyarc, de studio achter onder andere de Moss-games, heeft helaas de deuren gesloten.

Via een bericht op LinkedIn geeft de ontwikkelaar te kennen dat voor hen het boek is gesloten. Ook geeft men te kennen welke banen er daar mee gemoeid zijn, zodat eventuele geïnteresseerde partijen daarop kunnen reageren.

Polyarc werd in 2015 opgericht door voormalig medewerkers van Bungie. De ontwikkelaar werd uiteindelijk bekend om de Moss games waarin spelers het avontuur van Quill konden volgen. In 2022 volgde nog een sequel en dit jaar verscheen er ook beide games ook als niet-VR versie. Daarnaast had Polyarc ook nog diverse VR en mixed reality projecten in ontwikkeling.