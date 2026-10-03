Deze negen games verlaten Xbox Game Pass in oktober

Xbox heeft onthuld dat er in oktober negen games de service zullen verlaten.

Als je na de Game Pass sectie in de Xbox app voor PC gaat zie je in de sectie “binnenkort verlaten” de volgende games staan. Opvallend is dat GotY winnaar Clair Obscur: Expedition 33 de service zal verlaten.

Deze negen games zullen in oktober 2026 Xbox Game Pass verlaten:

Superball

Donut County

A Plague Tale: Requiem

Nova Roma (Game Preview)

(Game Preview) Crime Scene Cleaner

Evil Wes t (Windows)

t (Windows) The Casting of Frank Stone

Pacific Drive

Clair Obscur: Expedition 33

Spelers hebben nog een aantal dagen de tijd om deze games te spelen, en aangezien een van de games de titel Game of the Year heeft gewonnen, is het zeker de moeite waard om te proberen. Als je de game leuk vindt, kun je hem met korting aanschaffen via Game Pass vóór de deadline. Bovendien wordt binnenkort bekendgemaakt welke games in de eerste helft van oktober aan Game Pass worden toegevoegd.