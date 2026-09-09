Steam achievements datalek onthuld een specifieke wereld in Kingdom Hearts 4

Dankzij de datalek op Steam weten we welke wereld er van de partij zal zijn in Kingdom Hearts 4. Mocht je het nog niet willen weten, raden we je aan om niet verder te klikken.

Een datalek op Steam, dat werd veroorzaakt door data mining, heeft de achievements voor een groot aantal aankomende games onthuld, maar ook enkele belangrijke details over Kingdom Hearts 4, waarin Star Wars een rol zal spelen.

Kingdom Hearts 4 verschijnt volgend jaar, acht jaar na zijn voorganger, en de lekken hebben nieuwe details over de Square Enix-titel aan het licht gebracht.

Tot nu toe was de enige onthulling rechtstreeks van Square Enix een wereld geïnspireerd op Coco, maar het lek suggereert een bezoek aan een sterrenstelsel ver, ver weg, en andere bestemmingen.

Star Wars is Kingdom Hearts 4

Een groot Steam-lek heeft een prestatie onthuld die verband houdt met Star Wars: de ‘Desert Do-Gooder’-prestatie, die je krijgt voor het voltooien van alle opdrachten in het sterrenstelsel ver, ver weg. Dit is een duidelijke hint naar een Star Wars-wereld en vermoedelijk de naam van het gebied dat Sora en zijn metgezellen zullen bezoeken.

De lekken onthullen ook een reeks andere werelden die de crew zal bezoeken, waaronder Haunted Mansion, Zootopia en een wereld die mogelijk is geïnspireerd op de Disney-themaparken.

Het zou natuurlijk nog kunnen dat de achievements nog worden aangepast voordat de game in 2027 uitkomt. Hoewel dat mogelijk is, is het zeer onwaarschijnlijk dat er grote wijzigingen zullen worden aangebracht aan de werelden en de kerninhoud van de game.

Meer details over de titel en de personages zullen te zijner tijd worden onthuld, maar de tot nu toe officieel vrijgegeven details omvatten de bende van Goofy, Donald Duck en Mickey Mouse, met verschijningen van Coco en Hades uit Hercules.

Een breed scala aan andere personages zal betrokken zijn, zoals gebruikelijk bij een Kingdom Hearts-titel, en de lekken suggereren dat we enkele bekende gezichten uit Toy Story zouden kunnen zien, naast nieuwe personages.