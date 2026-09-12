Physint naar Xbox, Ocarina of Time Remake komt in november en meer in nieuwsoverzicht 37

De vakantie van ondergetekende zit er weer op, maar het nieuws blijft gelukkig doorgaan. Dus ook deze week gewoon weer een weekoverzicht!

Nieuws

Sony heeft in juni besloten om Kojima Productions Physint te annuleren, maar gelukkig heeft Xbox een helpende hand weten te bieden. Hierdoor zal de game niet meer console-exclusief voor de PlayStation zijn, maar voor de concurrentie. Uiteraard zal de game wel op de PC verschijnen, net als alle andere Xbox-exclusives.

De redenen dat Sony het niet zo zag zitten, had te maken met niet gehaalde deadlines van Kojima Productions en dat het erop leek dat de game meer budget nodig heeft.

Deze week kregen we maar liefst twee Nintendo Direct events en de eerste stond geheel in het teken van de veertigste verjaardag van The Legend of Zelda. Daarin werd verklapt dat de verfilming gewoonweg The Legend of Zelda (je zou het nooit raden) en werd de releasedatum van de remake van Ocarina of Time onthuld. Bovendien werd ook voor het eerst gameplay van de game getoond en wat ziet de remake er waanzinnig vet uit!

In de tweede Direct werden een enorme hoeveelheid games getoond die in de winter naar de Switch-consoles zullen komen en daar werden nieuwe games als Metroid Ravenous, Kirby and the World Beyond getoond, maar ook ports van eerder verschenen games en meer!

In een interview heeft Fable game director Ralph Futton wat meer informatie gegeven over hoe spelers invloed kunnen hebben op de economie van Albion. Zo kunnen spelers niet alleen de wereld redden van monsters, maar ook diens economische welvaart!

Saros krijgt een boss rush-modus genaamd Overlord Rush en daarin moeten spelers het tegen elkaar op om zo snel mogelijk acht verschillende Overlords neer te leggen.

A major new feature of the SAROS: Zenith update is a boss rush mode known as Overlord Rush. Players race to quickly dispatch the powerful Overlords from the main game back-to-back, competing with friends and players around the world on an integrated leaderboard. pic.twitter.com/9M5sa9ajCp — Housemarque (@Housemarque) September 7, 2026

Polyarc heeft helaas laten weten de studio te gaan sluiten. De ontwikkelaar van de Moss-games kan het blijkbaar niet meer rond krijgen en de niet-VR versie van Moss lijkt dus niet voldoende omzet te hebben gegenereerd.

In oktober verschijnt Just Dance: Decades of Hits voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch en later ook voor de Switch 2. In een persbericht onthulde Ubisoft welke songs je kunt verwachten en meer!

Volgende week gaat de zesde en laatste seizoen van Call of Duty Black Ops 7 en Warzone van start. Deze introduceert onder andere nieuwe levels, wapens en een cross-over met Doom!

Steam datalek

Deze week stond ook in het teken van de datalek op Steam waarin meerdere onaangekondigde games naar boven kwamen, maar ook achievements van meer dan 100 games.

Uit die achievements werd weer interessante informatie gehaald, zoals een nog onbevestigde wereld van Kingdom Hearts 4.

Ook werd er een Avengers game gevonden en dat is een game die eigenlijk al geannuleerd was. Nu weten we nog niet zeker of de game nou van de plank is gehaald door THQ Nordic, maar de timing is wel opmerkelijk te noemen.

Daarmee sluiten we deze nieuwsoverzicht van de week alweer af. Mocht je nog wat leuk leesmateriaal willen, kun je even de column van Søren checken over Star Wars in games! We wensen jullie nog een fijn weekend toe!