Just Dance: Decades of Hits komt uit op 13 oktober

Just Dance: Decades of Hits biedt een gloednieuwe ervaring, speciaal ontwikkeld voor onvergetelijke momenten vol plezier met vrienden en familie door muziek van alle tijdperken samen te brengen op één dansvloer.

De game verschijnt op 13 oktober 2026 voor de PlayStation 5, Xbox Serie S/ X en Nintendo Switch. Op 10 november 2026 volgt de versie voor de Nintendo Switch 2.

Just Dance: Decades of Hits brengt alle generaties samen met 35 iconische nummers uit zes verschillende decennia – van de jaren 70 tot nu, zoals:

• Mamma Mia – ABBA

• Uptown Girl – Billy Joel

• It’s Tricky – Run-DMC

• No Scrubs – TLC

• Wannabe – Spice Girls

• Bye Bye Bye – *NSYNC

• Feel Good Inc. – Gorillaz

• Turn Down for What – DJ Snake and Lil Jon

• Danza Kuduro – Don Omar feat. Lucenzo

• Manchild – Sabrina Carpenter

• NUEVAYoL – Bad Bunny

• En nog veel meer!

In Just Dance: Decades of Hits zijn de tracks, beelden en een gloednieuwe Adventure Mode allemaal ontworpen om spelers onder te dompelen in de sfeer die elk decennium zo onvergetelijk heeft gemaakt. Ontdek de funky discovloeren van de jaren ’70, de levendige rockscene van de jaren ’80, de glossy popmuziek van de jaren 2000 en verder tot vandaag: deze game is een reis door de tijd! Spelers beleven samen met vrienden en familie het plezier van het herontdekken van iconische momenten uit voorgaande decennia.

Adventure-, Party- en Workout Mode

Ga op een leuk en meeslepend avontuur voor alle generaties met de nieuwe Adventure Mode. Volg Lyra, de dochter van Dr. Gigavolt, op een speelse reis door de tijd om haar vader te redden. Verken de verschillende decennia via zes thematische werelden, geniet van leuke mini-activiteiten, ontgrendel exclusieve beloningen en het allerbeste: dans op nummers die hun decennium hebben bepaald. Adventure Mode is beschikbaar voor spelers die Just Dance: Decades of Hits bezitten.

Voor onvoorspelbaar, chaotisch plezier waarbij de regels elke ronde veranderen, kiezen spelers de Party Mode kiezen. Of ze kunnen aan de slag in de Workout-modus, die bijhoudt hoeveel calorieën ze bij elke dans verbranden.

Perfect voor een gezellige familieavond of een feestje: in de game dansen maximaal zes spelers samen in dezelfde ruimte. Het spelen van Just Dance is eenvoudiger dan ooit dankzij de mogelijkheid om je telefoon als controller te gebruiken; er zijn geen extra accessoires nodig.

Spelers die zowel Just Dance: Decades of Hits als de edities van Just Dance 2023 tot en met 2026 bezitten, krijgen toegang tot al hun tracks op één plek op dezelfde console, zonder dat ze van spel of menu hoeven te wisselen! Dit geldt ook voor nummers uit aangeschafte Music Packs en nummers die beschikbaar zijn via een actief Just Dance+-abonnement.

Just Dance: Decades of Hits is vanaf 13 oktober voor een adviesprijs van €39,99, voor Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, en op 10 november 2026 voor Nintendo Switch 2.