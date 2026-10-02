Battlefield Studios onthult nieuwe updates voor Battlefield 6 en Redsec

EA en Battlefield Studios hebben vandaag nieuwe updates onthuld voor Battlefield 6 en Redsec, met enkele belangrijke gameplay-wijzigingen als uitgangspunt.

Season 5 belooft het tweede jaar van Battlefield 6 en Redsecspectaculair in te luiden. Dit belangrijke moment gaat gepaard met een reeks kwaliteitsverbeteringen en wijzigingen in de look-and-feel van de gevechten. De verbeteringen zijn erop gericht om elke ronde zo dynamisch en spannend mogelijk te maken.

Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die spelers kunnen verwachten, lees het blogbericht hier of neem een kijkje hieronder: