Battlefield Studios onthult nieuwe updates voor Battlefield 6 en Redsec

EA en Battlefield Studios hebben vandaag nieuwe updates onthuld voor Battlefield 6 en Redsec, met enkele belangrijke gameplay-wijzigingen als uitgangspunt.
Season 5 belooft het tweede jaar van Battlefield 6 en Redsecspectaculair in te luiden. Dit belangrijke moment gaat gepaard met een reeks kwaliteitsverbeteringen en wijzigingen in de look-and-feel van de gevechten. De verbeteringen zijn erop gericht om elke ronde zo dynamisch en spannend mogelijk te maken.
Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die spelers kunnen verwachten, lees het blogbericht hier of neem een kijkje hieronder:
- Wijzigingen voor Battlefield 6 en Redsec
- Veranderingen in Vehicle Health Regeneration & Damage om infanterie beter te belonen voor goede positionering en flankerende manoeuvres.
- Wijzigingen in luchtafweersystemen om een betere wisselwerking te creëren tussen luchtafweer en vliegtuigen.
- Extra aanpassingen aan de gunplay, waaronder accessoires om de gameplay-diversiteit te verbeteren. Ook de animaties van bepaalde wapens, gadgets en houdingen verder worden verfijnd.
- Aanpassingen aan de voertuigbalans.
- Specifieke wijzigingen voor Battle Royale
- Verbeterde Ranked Bands voor nauwkeurigere matchmaking.
- Functies voor opnieuw verbinden waarmee spelers na een onverwachte crash of verbroken verbinding kunnen terugkeren naar een lopende Battle Royale-match.
- Aanbevolen dropzones (alleen Casual BR) om nieuwe spelers via een begeleid dropzonesysteem naar aanbevolen POI’s en nabijgelegen loot te leiden, waarbij direct squad-conflict wordt vermeden.
- Pantsermechanica en applicatiesnelheden zijn aanzienlijk versneld.
- Klassen zijn gewijzigd en trainingspaden zijn opnieuw in balans gebracht.
- De wapenbalans is aangepast.