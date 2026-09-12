Call of Duty Warzone en Black Ops Season 6 gaat donderdag van start

Activision en Treyarch hebben de inhoud van Season 6 van Call of Duty Black Ops 7 en Warzone onthuld. Dit seizoen gaat op 17 september van start!

Aanstaande donderdag zal het zesde en tevens laatste seizoen van Call of Duty Black Ops 7 en Warzone van start gaan en die introduceert de nieuwe levels Quantum en Bloodstead voor de multiplayer en Roadkill en Lost en Inferno voor de competitieve T.E.D.D. Trials.

Enter if you dare 👀 Brave the frozen corridors of Quantum, uncover what’s lurking in Bloodstead, and take on T.E.D.D. Trials across 3 Zombies locations in MP when Season 06 arrives September 17 in #BlackOps7 🕸️ pic.twitter.com/L0ttNdhbun — COD Live Seasons (@CODLiveSeasons) September 10, 2026

Season 6 krijgt Doom cross-over

Daarnaast zal Season 6 in het teken staan van Halloween en heeft het ook een cross-over met Doom. Daardoor worden onder andere de VMP SMG + TR51 Para Assault Rifle, de Arcblade Melee Weapon en de Roc 20mm Special Weapon aan de game toegevoegd. Voor Doom zal er dan ook een speciale event pass komen, waarmee je speciale Doom operators kunt ontgrendelen (waaronder ook de Doomslayer).

Call of Duty x DOOM collaboration announced New Event Pass available in Warzone and Black Ops 7 starting September 24, alongside an additional DOOM Tracker Pack bundle pic.twitter.com/otipL9LbQC — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 8, 2026

Tot slot is het ook wel het vermelden waard dat End Game niet meer free-to-play is nadat Season 6 verkrijgbaar is en zul je dus Black Ops 7 moeten halen om ermee verder te kunnen. Wel krijgt de modus een nachtversie en een nieuwe World Event genaamd Forbidden Summoning.