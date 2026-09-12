Sony trok stekker uit Physint vanwege gemiste deadlines en oplopende budget

Sony zou meerdere redenen hebben om niet verder te gaan met Kojima Productions Physint en dat had niets te maken met het idee dat de game te veel op physical leek.

Bloomberg meldt namelijk van verschillende bronnen te hebben vernomen dat Kojima Productions deadlines miste en ook niet genoeg had aan het budget van de game. Vervolgens greep Xbox hun kans om het project bij hun binnen te slepen.

Bij Sony zou de uitgaven van first-party games de laatste tijd toch wat meer onder de loep worden genomen, dankzij een aantal flops en geannuleerde games. Dit werd dus alleen maar gevoed door het feit dat Physint meerdere deadlines miste en de verwachtingen dat het budget van de game niet genoeg zou zijn.

Daarbij heeft Sony ook gekeken na de andere games van Kojima, want hoewel het eerste deel van Death Stranding winstgevend was, kon diens opvolger dit succes niet evenaren.

Daar lijkt Xbox nu de vruchten van te plukken, aangezien Physint potentieel een hele goede game kan worden als console-exclusive. We zullen het in de komende tijd voor jullie in de gaten houden. Op dit moment ligt de focus van Kojima Productions toch bij de horrorgame OD dus het kan nog wel even duren voor we meer horen over de spionage game.