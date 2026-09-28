Xbox zou Physint voor een fractie van Sony’s deal hebben vastgelegd

Volgens nieuwe berichtgeving heeft Xbox Physint binnengehaald voor een veel lager bedrag dan Sony oorspronkelijk met Hideo Kojima had afgesproken.

Vorige week werd beweerd dat Xbox ongeveer 400 miljoen dollar betaalde voor Hideo Kojima’s aankomende actie-spionagegame. Sommigen probeerden de recente ontslagen te koppelen aan de aankondiging van de samenwerking met Kojima. Deze cijfers en het verband met de ontslagen zijn echter inmiddels ontkracht.

Een nieuw bericht van Windows Central bespreekt speculaties rond de Xbox Physint-deal. Volgens bronnen van Jez Corden met directe kennis van de contracten ligt de deal voor Physint ver onder het geruchtenbedrag van 400 miljoen dollar. Het lijkt erop dat Sony dat budget voor de titel had gereserveerd, terwijl Xbox een deal met Hideo Kojima wist te sluiten voor een fractie van dat bedrag.

Het bericht geeft aan dat de Xbox Physint-deal niet alleen de publicatierechten voor de titel omvat, maar ook de film- en tv-licenties voor het intellectuele eigendom. Bovendien heeft het XBOX-team betere voorwaarden weten te bedingen voor OD, de sfeervolle horrortitel die Kojima Productions momenteel ontwikkelt voor Xbox.

Op dit moment is er nog niet veel bekend over Hideo Kojima’s Physint. Het spel wordt omschreven als een actie-spionagegame van de volgende generatie en wordt ook wel de “spirituele opvolger van de Metal Gear-serie” genoemd. Spelers hebben ook al wat informatie over de cast, met Bill Skarsgård in de hoofdrol, Charlee Fraser, Minami Hamabe en Ma Dong-seok (Don Lee) in bijrollen. Er is nog geen informatie vrijgegeven over het plot of de releasedatum.