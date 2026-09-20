Kojima vreesde voor bestaan van zijn studio na annulering Physint door PlayStation

Hideo Kojima was bang dat hij zijn personeel op straat moest zetten nadat PlayStation besloot de stekker uit Physint te trekken.

In een interview met IGN geeft de ontwikkelaar te kennen hoe hij te horen kreeg dat PlayStation niet verder wilde gaan met de spionagegame Physint. Hij kreeg namelijk in juni de vraag om deel te nemen aan een Zoom-gesprek en hij besloot om Kojima Productions-president Shinji Hirano en hoofd talentontwikkeling Aki Saito ook daaraan deel te laten nemen.

Daar kreeg hij heel zakelijk te horen dat PlayStation niet verder wilde gaan met Physint en dat de financiering ervan stop zou worden gezet. Daar schrok hij zo van dat in eerste instantie al zijn gedachten stil werden gelegd. Vervolgens dacht hij alleen aan de toekomst van het bedrijf en besloot nog even niet te melden wat er was gebeurd.

De gedachten dat hij personeel zou moeten ontslaan of dat ze zelf zouden opstappen na dit nieuws kon hij niet onderdrukken. Ook dacht hij aan de acteurs die hij voor de game had gescand en de bank die de financiering goedkeurde.

Uiteindelijk besloot hij Xbox chef Asha Sharma te overtuigen om het project op te pikken en hoeft hij voorlopig niet bang meer te zijn dat er iets met Kojima Productions gebeurd. Overigens meldt IGN er wel bij dat het interview werd gehouden voor er bekend werd waarom Sony de stekker uit het project trok. Zo zou de ontwikkelaar meerdere deadlines niet hebben gehaald en zou het budget van het project gaan overschrijden.

Voor dit gebeuren werkte Kojima al met Xbox samen aan de horrorgame OD. Dat is overigens de game die we als eerste kunnen spelen.