Eerste blik op Arc Raiders Frozen Trail komt op 23 september

Embark Studios heeft laten weten dat ze op 23 september de eerste beelden van de Frozen Trail update van Arc Raiders gaan vrijgeven.

De ontwikkelaar maakte via een bericht op X bekend dat we aankomende woensdag de eerste beelden van de update zullen worden getoond, maar gaf ook meteen de eerste teaser.

Catch an early glimpse of ARC Raiders’ biggest update yet. The Frozen Trail First Look premieres on YouTube Sept 23 at 10am PDT (7pm CEST). pic.twitter.com/w4wPMDvVIi — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) September 18, 2026

De beelden zullen dus op 23 september om 19:00 online staan en dit wordt de eerste grote update sinds de Riven Tides update in april. De Frozen Trail update introduceert onder andere een nieuwe Arc vijand een nieuw level en nieuwe wapens en nog veel meer.

Gaan jullie woensdag even een blik werpen op de nieuwe update? Al is het misschien maar om te kijken of dit Arc Raiders de moeite waard maakt om weer eens aan te slingeren?