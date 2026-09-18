Capcom Spotlight: alle trailers en aankondigingen op een rijtje

Capcom heeft Tokyo Game Show in stijl afgetrapt met de Capcom Spotlight TGS 2026-uitzending, waarin gloednieuw updates over Capcom-titels te zien waren.

Zo kregen we een diepe duik in de gameplay van Mega Man: Dual Override, een speciale Mega Man-samenwerking voor Pragmata, de vurige onthulling van Teostra en nieuwe features in Monster Hunter Wilds™: Ascendance, vroege toegang tot de nieuwe aanpassingsopties in Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, gloednieuwe Outfit 4-details voor C. Viper in Street Fighter 6 de Resident Evil 30th Anniversary-vieringen en veel meer!

De Blue Bomber maakt zijn opwachting in Mega Man: Dual Override en PRAGMATA

Mega Man: Dual Override-regisseur Shinya Ikuta en producer Hiroyuki Minamitani hebben meer informatie over de nieuwste evolutie van de Mega Man-serie gedeeld. Ze deelden inzichten over het tweede speelbare personage, Proto Man, en gloednieuwe features zoals de Custom Chip- en Override-systemen die voor meer keuzemogelijkheden en strategieën zorgen.

Mega Man maakt ook de sprong naar Pragmata in een speciale samenwerking met deze nieuwste IP van Capcom. Vanaf vandaag is het ‘Mega Man Pack’ beschikbaar als gratis DLC. Inbegrepen zijn twee outfit-sets geïnspireerd door Mega Man en Roll voor Hugh en Diana, die ze kunnen dragen tijdens hun maan-avonturen, evenals nieuwe gestures en achtergrondmuziek. De geliefde sci-fi action-adventure game is nu ook voor het eerst in de aanbieding; spelers kunnen de game voor een korte tijd met 20% korting aanschaffen.

Pragmata is nu verkrijgbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en PC via Steam. Mega Man: Dual Override is vanaf de lente van 2027 verkrijgbaar op PlayStation 5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One en PC via Steam, Epic Games Store en Microsoft Store.

Monster Hunter Wilds: Ascendance onthult vurige vijand en nieuwe verbeteringen

Tijdens de show was ook een verlengde versie van de nieuwste Monster Hunter Wilds: Ascendance trailer te zien, waarin de explosieve terugkeer van Teostra onthuld werd. Hunters kunnen het opnemen tegen deze eeuwenoude vuurspuwende draak wanneer de uitbreiding in 2027 lanceert op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en PC via Steam.

Ryozo Tsujimoto, de producent van de uitbreiding, en regisseur Takuro Hiraoka hebben ook nieuwe details onthuld om de Hunters voor te bereiden op de avonturen die hen te wachten staan, waaronder een toelichting op de Boost Bracer, die de actie versterkt en de jacht nog spannender maakt.

Monster Hunter Wilds: Ascendance spelers kunnen ook uitkijken naar een aantal verfijningen die de gameplay-ervaring verbeteren. Denk aan het sneller wisselen tussen wapens zonder dat hier een Seikret-mount voor nodig is, uitrusting buiten de tent met de Item Box wisselen en meer! Deze verbeteringen zullen ook in de Monster Hunter Wilds basisgame beschikbaar zijn.

Monster Hunter Wilds is vanaf 4 december 2026 verkrijgbaar op Nintendo Switch 2.

Bereid je voor op een avontuur in Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Het is bijna tijd voor Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, en een nieuwe trailer werd onthuld waarin het verhaal en de vijanden in de nieuwe regio Norgan te zien waren. Enthousiaste Arisen kunnen de nieuwe aanpassingsopties voor personages die tegelijkertijd met de uitbreiding komen alvast zien in de geüpdatete Dragon’s Dogma 2: Character Creation & Storage tool* op PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam en nu ook op Nintendo Switch 2.

Opmerking: De nieuwe aanpassingsopties zijn pas beschikbaar in de Dragon’s Dogma 2 hoofdgame vanaf de lancering van de uitbreiding Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Capcom raadt je echter aan om je personages alvast klaar te maken voor de aanstaande release van Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.

Nieuwe officiële Pawns gemaakt door partners van over de hele wereld zullen ook beschikbaar zijn om spelers te helpen bij het verkennen van de 12 Lost Rites Dungeon Challenges en om de mysteries onder het besneeuwde Norgan te verkennen.

Bezoek voor meer informatie de officiële Dragon’s Dogma™ site en de YouTube– en X-kanalen.

Arjun trapt een golf aan nieuwe content af in Street Fighter 6

Arjun, het tweede personage uit Street Fighter 6 Year 4, brengt op 13 oktober zijn verwoestende Martial Yoga ademtechnieken naar de game. Vechters die staan te popelen om zijn unieke projectielen, vallen en vaardigheden (die bij blokkering herstelbare schade toebrengen) uit te proberen, kunnen een bezoek brengen aan de Capcom-stand op de Tokyo Game Show 2026 met de “Arjun Arrives! Fighting Pass”, die nu verkrijgbaar is.

In de uitzending was ook Outfit 4 voor C. Viper te zien, die vanaf 13 oktober samen met Arjun verkrijgbaar is. Haar Outfit 4 zet de zwemkledingreeks voort met een elegante maar venijnige outfit die de naam C. Viper alle eer aandoet. Daarnaast zijn er meer details bekendgemaakt over de koppeling tussen Street Fighter 6 en de aankomende Street Fighter-film. Spelers kunnen speciale New Challenger-afbeeldingen met personages uit de film vrijspelen, nog voordat deze op 16 oktober wereldwijd in première gaat!

Houd de officiële website, X– en YouTube-kanalen in de gaten voor meer updates over Street Fighter 6, inclusief de overgebleven Year 4-personages Tifa uit de FINAL FANTASY VII Remake-serie (begin 2027) en Bosch (lente 2027).

Resident Evil 30th Anniversary gaat verder met spanning en sensatie

De 30e verjaardag van de iconische Resident Evil™ survival-horror-serie gaat verder: